Coronavirus: Reportan aerolíneas de AL pérdidas por 18 mil mdd

Pese a que la pandemia del coronavirus ha dejado un estimado de pérdidas en las aerolíneas de América Latina (AL) durante este primer semestre de 2020 por 18 mil millones de dólares (mdd), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) destacó que ya está trabajando con los principales países de esta región del continente americano, para trazar planes para la reapertura del sector.

El golpe económico que el coronavirus ha causado a las aerolíneas es grave; Peter Cerdá, vicepresidente de la organización para las Américas, confirmó durante una conferencia vía telefónica, que prevé que el sector aéreo se recuperará dos años más tarde que el Producto Interno Bruto (PIB) y que incluso llegaríamos hasta el 2023, pero no se volverá a los niveles de 2019.

Respecto al reinicio de operaciones del sector aéreo en América Latina, luego del impacto del coronavirus, Peter Cerdá indicó que IATA está recomendando que el uso de mascarillas en los aviones sea obligatorio, pero que las aerolíneas no darán esa protección facial, sino que sean los mismos pasajeros quienes tengan que llegar al aeropuerto con ellas, y quien no traiga no podrá abordar el avión.

Pasaporte inmunológico en AL

Destacó que los estragos que ha causado la pandemia del coronavirus es tan grave, que IATA ya está considerando en el futuro la utilización del pasaporte inmunológico, una vez esté comprobada científicamente su utilidad, con el fin de evitar un posible contagio en sus clientes.

Reveló que la mayoría de las aerolíneas del mundo están en grave crisis económica, incluidas las de Latinoamérica, pues sólo cuentan con liquidez para “dos o tres meses, máximo” por lo que “ya estamos llegando a niveles críticos”, dijo Peter Cerdá. Detalló que el bloqueo del asiento central no sólo no reduce la posibilidad de contagio en el avión, sino que hará imposible la rentabilidad de los vuelos, por lo que temen el cierre de muchas compañías.

Finalmente, el vicepresidente de la organización para las Américas, calificó de positivo las conversaciones que la IATA está manteniendo con los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe para lograr ayudas al sector y la planificación de la reapertura del espacio aéreo.