¿Coppel puede embargar mis bienes si no pago?

Coppel es una de las tiendas favoritas de los mexicanos desde su fundación en 1941, por ello no es de asombrarse que es de las que más dan créditos y préstamos a sus clientes.

El problema surge cuando no se pagan estos servicios ofrecidos por la tienda departamental, lo que hace que surja la siguiente pregunta ¿si no pago, me pueden embargar?

La respuesta es SÍ. En caso de que no pagues tu deuda con Coppel, o con cualquier otra tienda como es el caso de Elektra o Banco Azteca, las empresas sí pueden embargar tus bienes.

Antes de proceder al embargo, las empresas procederán a enviarte un apercibimiento legal en donde un juez otorga a las empresas como Coppel el derecho a ejecutar una acción de cobro.

Como se lee en el documento en donde se apercibe al deudor a pagar su cuenta cuanto antes, cuando se ejecuta un embargo, se presenta un equipo especializado en la práctica de diligencias legales para ejecutar la acción de cobro.

La acción de cobro consiste en que el equipo legal de las empresas afectadas cerrará la circulación de la calle y el cerrajero autorizado forzará las chapas del hogar del deudor para que el actuario proceda a entrar al domicilio, identificar muebles, electrónicos, automóviles y computadoras que garanticen tres veces el adeudo y procederá a subirlos al flete.

Los productos, muebles, equipos de cómputo y electrodomésticos embargados son enviados a una bodega judicial y en caso de que el deudor desee recuperarlos, deberá liquidar su adeudo con la empresa y, además, cubrir los gastos de cateo (aproximadamente 7,000 pesos).

Cuando una empresa embarga los bienes de un deudor, nadie puede intervenir, pues en caso contrario, la persona que se oponga a la acción legal podría ser arrestado hasta por 72 horas.

En la misma orden de embargo autorizada por el juez, la empresa a la que le debes dinero te notificará del día y la hora en que procederán a ejecutar la acción de cobro.

En el mismo documento se apercibirá por última vez al deudor a que salde su deuda, antes de que se proceda a ejecutar la acción de cobro, con lo que la persona que debe a las empresas como Coppel, aún tendrá tiempo de juntar el dinero que debe saldar.

En la orden de embargo, la empresa dará el número de cuenta al que el deudor tiene que liquidar el adeudo, además de brindar los teléfonos a donde puede comunicarse para que evite la ejecución de la acción de cobro y el embargo de sus muebles y objetos de valor de su domicilio.

Recuerda que el embargo es un DERECHO que tienen todas las instituciones de crédito y empresas cuando un cliente NO les paga lo que les debe, por eso es de suma importancia que NUNCA te atrases con tus pagos y siempre liquides tus deudas a tiempo. El embargo se establece en el artículo 155 del Código Fiscal de la Federación.

