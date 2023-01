Coppel: ¿Qué pasa si me atraso un mes en pago del préstamo?

En medio de la ‘cuesta de enero’ puede ocurrir que te atrases en el pago del préstamo de Coppel, sin embargo, debes saber que esto puede traer severas consecuencias, además de que el adeudo será reportado a Buró de Crédito.

En esta ocasión en La Verdad Noticias te explicaremos las consecuencias de no pagar Coppel en 2023 por más de cuatro semanas consecutivas, así que toma nota y evita ser sorprendido.

Lo primero es aclarar que no puedes ir a la cárcel por no pagar el préstamo, ya que no importa si tienes deudas crediticias con tiendas departamentales o bancos, de acuerdo con el Artículo 17 de la Constitución, ninguna persona podrá ser encarcelada por deudas de carácter civil. Aunque sí habrá otras consecuencias que a continuación te explicaremos.

¿Qué pasa si no doy mi pago en Coppel a tiempo?

El no pagar a tiempo el préstamo puede tener severas consecuencias.

En caso de no realizar a tiempo el pago, los intereses se generarán sobre el saldo vencido que presente la cuenta. Para el caso de Crédito Coppel, se aplica un interés mensual máximo del 3.5%, mismo que es aplicado en el caso de los préstamos de BanCoppel.

Retrasarse en el pago del adeudo un mes no es razón suficiente para que bloqueen tu crédito, sin embargo, la situación continúa por un año, entonces la cuenta sería bloqueada y esto afectará a tu historial crediticio.

En algunos casos, Coppel puede embargar por el hecho de registrar una serie de pagos atrasados, aunque es difícil que esto llegue a ocurrir. Así que si tu deuda con BanCoppel es realmente grande y tienes miedo de perder tu patrimonio, debes saber que aún hay solución y es contactar a una Reparadora Crédito, donde podrás negociar tu deuda.

¿Cómo puedo pagar una deuda atrasada de préstamo Coppel?

El pago se puede realizar desde la App de Coppel.

Si te atrasaste en el pago del préstamo Coppel, no te preocupes, que todavía puedes ponerte al día y limpiar tu historial crediticio. El pago se puede realizar desde la App de Coppel, únicamente deberás de iniciar sesión y dirigirse a la sección “Abonos” o en “Estado de cuenta” si ya eres cliente y por último dar clic en pagar.

