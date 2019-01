Coparmex propone nueva Reforma Hacendaria

El dirigente de la Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory, informó que el sindicato patronal presentará esta semana al presidente Andrés Manuel López Obrador una propuesta de Reforma Hacendaria, ante el fracaso de la Reforma Fiscal promovida en el gobierno de Peña Nieto.

Destacó que es muy importante no perder de vista el carácter federativo de la república y de esta manera los recursos deben ser tratados de forma independiente y no discrecional, con el fin de regresar a la sociedad los recursos que se recaudan vía impuestos para servicios, infraestructura, inversión productiva y sin duda para inversión social.

Puntualizó que en breve todos los organismos nacionales pondrán el tema sobre la mesa, ya que el pago de impuestos debe verse reflejado, por ejemplo, en un gobierno austero de verdad, no populista.

“Austeridad no significa dejar de gastar en coches y aviones para gastar en lo que se me dé la gana; austeridad significa verdaderamente vivir en un entorno realista donde gran parte de la población vive en una condición económica con muchas carencias y no podemos tener un gobierno que derroche dinero, este es el tema de austeridad, debe haber congruencia entre lo que dices y haces.

El dirigente de la Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory, en su visita a la redacción.

Necesitamos un gobierno con transparencia y rendición de cuentas.

La participación ciudadana en la democracia es determinante, por eso planteamos en lo local, al gobernador Mauricio Vila Dosal propuestas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo para el Periodo 2018 – 2024.

Detalló que está conformado por un total de nueve temas divididos en cuatro ejes que son: Comunidades Seguras, Fundamentos Económicos, Oportunidades y Sustentabilidad y Gobierno Eficiente.

En estos ejes se abordan temas relacionados con la seguridad pública y la certeza jurídica, el entorno económico, la política industrial de innovación, así como el bienestar social, el desarrollo sustentable, el ordenamiento territorial y las finanzas públicas.

La propuesta contiene 54 recomendaciones de política pública para aplicarse en el estado y el planteamiento de seis metas generales al 2024 que nos van a servir para evaluar la acción del gobierno y la contribución de la sociedad para elevar el potencial que esperamos de Yucatán.

Entre las metas destaca erradicar la pobreza extrema para el año 2024 y reducir el 50% la pobreza moderada en Yucatán para el año 2024 de acuerdo a la medición de la pobreza del Coneval.

El crecimiento constante del 4.5% del PIB yucateco; la creación de la mano del sector empresarial de 120 mil empleos en los próximos seis años para responder al crecimiento de la población económicamente activa.

Asimismo mantener la tasa de homicidios dolosos por debajo del 2.0 por cada 100 mil habitantes y aumentar la cobertura de captación y tratamiento de aguas residuales al 28 % además de mantener un promedio anual máximo de deuda pública del 1.5% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

En cada uno de esos temas, presentamos un análisis de estudios previos, el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 y propuestas actuales, que sirvan como antecedente para la agenda de desarrollo de futuro; realizamos un diagnóstico estadístico puntual que nos dé un panorama de la situación presente de cada tema; y con base en los antecedentes y diagnósticos, proponemos 54 recomendaciones de política pública para aplicarse en Yucatán en los próximos años.