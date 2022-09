Coparmex critica presupuesto de egresos 2023

El presupuesto de Egresos 2023 se genera con un déficit del 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto, así lo aseguró José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Medina Mora aseguró que el plan para el gasto público tiene varias estimaciones optimistas, sobre todo en lo relacionado con los ingresos y la recaudación.

Resaltó que las expectativas de crecimiento por parte del gobierno de México están estimadas en un tres por ciento, cuando los especialistas hablan de un cifra de un 1.4 por ciento. Respecto a la inflación, comentó, la administración federal espera que el indicador llegue a 3.2 por ciento, mientras que Banxico estima un 4.66 por ciento.

Comentó que el incremento que se realizará desde Hacienda para salud será del cuatro por ciento, mientras que el de educación se centró en un cinco por ciento de todo lo que se ejecutará.

De acuerdo con el proyecto, la Sedena tendría un total de 112 mil millones de pesos y además administrará los 68 mil millones de pesos que se otorgarían a la Guardia Nacional.

Dijo que es determinante que el Congreso realice ajustes para que se realice un inversión mayor en temas como la educación, salud y seguridad, los cuales, aseguró, son temas determinantes de la nación.

Aseguró que hay 15 millones de mexicanos que no tienen servicios de salud, no hay recursos necesarios para las policías estatales y no se inyecta capital para mejorar la educación, lo cual va en contra de lo que necesita la nación.

