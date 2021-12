Controlar la inflación, tarea de Victoria Rodríguez en Banxico

Victoria Rodríguez, próxima gobernadora de Banxico, dijo el reto principal al asumir su encargo es mantener controlar la inflación manteniendo el nivel de los precios en México, esto a unas horas de dejar su cargo como subsecretaria de Hacienda.

Victoria Rodríguez Ceja, quien a partir del 1 de enero de 2022 será la nueva gobernadora del Banco de México (Banxico), dijo sentirse honrada de que el presidente la haya propuesto para este alto cargo.

“Como lo mencioné Banxico es una gran institución con un equipo muy sólido, hay que cumplir con el mandato de Banxico que es mantener el nivel de precios, que además beneficia a las personas más vulnerables. Mi compromiso y del mandato normativo que tiene el banco es cumplir con ese mandato”, dijo Victoria Rodríguez, próxima gobernadora de Banxico.

La próxima titular de Banxico, Rodríguez Ceja apuntó sentirse muy honrada con ser la primera gobernadora de Banxico, y prometió todo su esfuerzo para asumir esta responsabilidad.

“Me siento honrada, soy muy afortunada en tener este nombramiento y haré todo mi esfuerzo para cumplir como funcionaria el mandato que tiene esta gran institución”, agregó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, esta mañana durante su conferencia mañanera, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador deseó éxito a Victoria Rodríguez en su nuevo puesto en Banxico, y expresó nuevamente su compromiso de respetar la autonomía del banco central mexicano.

“Le deseamos que le vaya muy bien, vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía de Banxico, no meternos, porque es una institución autónoma de conformidad con la Constitución, no depende el Ejecutivo o de Hacienda, es una institución que como lo ha dicho Victoria tiene como propósito principal es que no haya inflación”, refirió.

Durante 2021, de acuerdo con el Banco de México (Banxico) el crecimiento de precios en México llegó a su punto más alto en 20 años al alcanzar el 7.3 por ciento anual en noviembre, este crecimiento, como ha sucedido en el resto del mundo, se debe a los cuellos de botella en las cadenas de suministro.

