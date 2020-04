Contracción de economía estadounidense impactará fuerte a México: Bank of America

El desempeño de la economía mexicana podría sufrir este año, una drástica caída tras la contracción de la economía estadounidense . De acuerdo con estimaciones del Bank of America la baja podría fluctuar entre el 4.5 a 8 por ciento debido al impacto generado por la pandemia de coronavirus en el mundo.

El nuevo pronóstico de Bank of America, titulado "cuando Estados Unidos estornuda" es mucho más pesimista que el pronóstico dado a conocer en los precriterios de la política económica de la Secretaría de Hacienda, quien espera una caída de tan sólo 3.5 por ciento en la economía mexicana en 2020.

El fuerte impacto

Según Bank of America, el fuerte impacto en México será por la contracción de la economía estadounidense, en la que espera una reducción del 6 por ciento al finalizar este año.

La firma señala que la reducción en el precio del petróleo y la declaratoria de emergencia de esta semana por parte del gobierno mexicano serán factores que inciden con fuerza en el desempeño de la economía mexicana.

Se espera una baja en la economía mexicana

En tanto, el Bank of America espera una recuperación de la actividad económica en México hacia 2021, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.5 por ciento, impulsado por una mejora en el desempeño económico en la actividad económica de los Estados Unidos.

Cabe mencionar que este reporte de desempeño emitido por el Bank of America plantea uno de los escenario más negativos por parte de una firma financiera, luego del cálculo del banco de inversión JP Morgan que hace unos días pronosticó que espera una contracción en la economía mexicana de 7 por ciento del Producto Interno Bruto en 2020.