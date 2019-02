Constructoras se preparan para el crecimiento en infraestructura en Yucatán

Las 325 empresas de construcción afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de diferentes tamaños (micros, pequeñas y medianas empresas), están trabajando para que sean contempladas en la derrama económica que viene para el Estado con la construcción de las naves e instalaciones que se tienen pensado para mejorar la infraestructura en el interior del estado comento su presidente.

El presidente de la CMIC, dijo que se ha tenido pláticas con el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera, para apoyar el sector el Gobierno estatal las empresas yucatecas en la construcción de infraestructura de Yucatán.

Las empresas participaran siempre y cuando tengan la solvencia necesaria para afrontar los retos que los trabajos de esa magnitud requiere, pues se trabajará para el interior del estado, lo cual será de beneficio tanto para dichas empresas.

Por otro lado con respecto a la cancelación del subsidio a la vivienda comentó estar al tanto por lo que se está haciendo lo posible para que las empresas no se vean tan afectadas y puedan seguir generando empleos.

“El subsidio que fue cancelado no solo afecta a los constructores si no a la gente que no puede llegar al monto necesario para una vivienda estándar, por lo que la cancelación mitiga en parte el impacto que esto produce perdidas para las empresas constructoras”, señaló.

Es necesario establecer líneas de comunicación entre nuevos inversionistas y la cámara, para establecer una nueva forma de trabajar, para responder como empresas solventes y cubrir las necesidades.

Por ultimo habló de las empresas fantasmas que existen en el ramo de la construcción y que afecta en gran manera a la cámara “sabemos que existen empresa fantasmas, no con nosotros pero si hay, y eso nos afecta mucho ya que sus precios al igual que su calidad es menor, poniendo en riesgo a muchos”.

La CMIC no avala empresas que no cumplan con la ley, claro que esto a veces genera costos que muchas veces la gente no puede pagar y es ahí donde la cámara se ve afectada ya que las personas prefieren lo más económico, “desgraciadamente lo barato muchas veces sale más caro, pues hemos tenido reportes que las construcciones no son muy buenas y ha habido accidentes”.

