Construcción del tren México-Toluca acabará en dos o tres años

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México dijo este martes que la construcción del tren interurbano México-Toluca se concluirá en dos o tres años

Durante su conferencia de prensa matutina, detalló que el presupuesto para este año no será suficiente para terminar mencionada obra que, afirmó, tendrá un costo de 65 mil millones de pesos.

El mandatario hizo una crítica de que la administración anterior dejó varios proyectos de infraestructura sin terminar, como un tren en Guadalajara que requeriría una inversión adicional de 3 mil 500 millones de pesos a los mil millones de pesos destinados inicialmente.

Sobre este tema aclaró que el gobierno realiza un proyecto de reprogramación del presupuesto para finalizar estas obras.

"Se le dio importancia a las obras en proceso, pero son tantas que no va a alcanzar el presupuesto de este año. El caso del tren de Guadalajara son 4 mil 500 millones de pesos, en el caso del tren de Toluca a la Ciudad de México alrededor de 15 mil millones de pesos más, entonces vamos a priorizar. A lo mejor terminamos el de Guadalajara para terminar este asunto y nos queda el de Toluca a la Ciudad de México para terminarlo en dos o tres años", señaló.

No obstante, Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), aseguró el 18 de febrero que el tren México-Toluca en su tramo Zinacantepec-Santa Fe, empezaría operaciones a finales del año en curso si el análisis de factibilidad salía positivo.

“Probablemente lo podamos arrancar en algún tiempo. Vamos a analizarlo porque no sabemos qué tanta ocupación va a tener el tren, ya que la parte importante era la de Santa Fe-Observatorio y mientras no funcione, el tren no es suficientemente rentable”, indicó.