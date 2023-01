Constancia fiscal del SAT: ¿Todavía no la tienes? Estás a tiempo de tramitarla

Pese a que se ha dicho que ya no es obligatoria la Constancia de Situación Fiscal, muchas empresas iniciaron el año pidiendo el documento a sus trabajadores. Pero, si todavía no la tramitas, estás a tiempo de sacarla y que no hay tanta gente en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). No se requiere agendar una cita, es un trámite presencial muy fácil y rápido.



La Constancia de Situación Fiscal es necesaria porque contiene datos importantes como el código postal del domicilio del trabajador para que tú patrón emita de manera correcta los recibos de nómina bajo la nueva versión 4.0 que será obligatoria a partir del primero de abril del 2023.



A inicios de noviembre del año pasado el SAT extendió el plazo para transitar de la versión 3.3 a la 4.0 de la factura electrónica, en las que se incluye el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina.

Constancia fiscal, en vigor desde 2022

Esta disposición entró en vigor a partir de enero del 2022, es decir, hace un año, y el SAT estableció un periodo de transición que fue posponiendo a medida de que se presentaron largas filas y aglomeraciones a las afueras de sus oficinas.



Tal fue el caos que se generó que se rebasó la capacidad de atención del personal del órgano recaudador de impuestos para este trámite que es muy sencillo.



Para evitar los problemas que se estaban presentando y el riesgo de que muchas empresas no le pagaran a sus empleados por carecer de la constancia fiscal para emitir los recibos de nómina bajo los nuevos requerimientos de información actualizada con el domicilio del trabajador y que coincidiera con la que tiene el SAT, tuvo que dar una nueva prórroga para enero del 2023.



Sin embargo, al final de cuentas resultó insuficiente y la recorrió para finales de marzo del presente año. Así, será obligatoria a partir del primero de abril del 2023.

¿Qué se necesita?

La mayoría de los trabajadores nunca han sacado la Constancia de Situación Fiscal y desconocen cómo tramitarla.

La mayoría de los trabajadores nunca han sacado la Constancia de Situación Fiscal y desconocen cómo tramitarla. Existe la alternativa de bajarla por internet en el portal del SAT, pero para ello se necesita contar con la Contraseña o firma electrónica.



Si no tienes ninguna de estas dos herramientas, tienes que acudir a una oficina de la administración tributaria sin cita. Por estos días, hay muy poca gente y el trámite es muy sencillo y rápido.



Lo único que necesitas es llevar una identificación oficial como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) vigente o el pasaporte que no esté vencido.

