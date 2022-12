Consar recibió más de seis mil quejas contra las Afores en 2022

Consar recibió más de 6 mil quejas contra las Afores en 2022

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó que los usuarios presentaron de enero a octubre de este año, seis mil 318 reclamaciones contra las Afores.

De acuerdo con el organismo el número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por las Administradoras, destaca que Principal, PensionISSSTE e Invercap fueron las Afores con más quejas, con 26, 22 y 19 quejas cada una.

En relación a las principales causas por las que las y los trabajadores presentaron reclamaciones ante la Condusef fueron la solicitud de trámite no atendida o no concluida con 52 por ciento, la separación de cuentas no atendida o no concluida con 9 por ciento y la unificación de cuentas no atendida o no concluida con 7 por ciento.

En México operan 10 Afores

El reporte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), manifestó que en contraste, las Afores con menos reclamaciones fueron Coppel con 6 y Citibanamex Afore con 9 quejas en dicho periodo.

Respecto a la participación en el total de las reclamaciones, Afore XXI Banorte registró 21 por ciento, Citibanamex 13 por ciento y Coppel al igual que Afore Azteca un 12 por ciento.

Por último, el comunicado de Condusef destacó que en enero-octubre de 2022, las entidades federativas donde se presentó un número mayor de reclamaciones fueron la Ciudad de México con 885 y el Estado de México con 761 quejas.

Hasta octubre había un total de 53.8 millones de cuentas registradas de los trabajadores en las 10 Administradoras, de las cuales el 24.9 por ciento son de Afore Coppel, el 16.4 por ciento de Citibanamex, el 15.2 por ciento de Afore Azteca y el 14.3 por ciento de XXI Banorte.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias,la Condusef es un organismo descentralizado del gobierno mexicano sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que funciona como defensora de los usuarios de cualquier tipo de servicios financieros.

