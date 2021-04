Conoce los RFC de bancos populares en México

Normalmente utilizamos el número de RFC del banco o pedimos que se incluya en una factura, estado de cuenta o solicitud de pago, pero a menudo no podemos cumplir directamente con esta solicitud, por lo que tenemos que contactar a la institución bancaria para que nos proporcione el número de RFC de ese banco, un listado completo del RFC de todos los bancos de México lo pueden encontrar aquí.

Una vez que tenemos el RFC, ya podemos continuar el proceso de forma física o electrónica a través de varias plataformas online que existen actualmente.

Por otro lado, para no perder tiempo buscando en cada momento un RFC de banco, nos dimos a la tarea de recopilar los RFC de los bancos más populares de México para que los tengas a la mano y no trates de buscar apresuradamente a la hora en que lo necesites.

¿Qué importancia tiene el RFC de un banco?

Hoy en día, en México, cada vez están más vigiladas las actividades que realizan los mexicanos en materia fiscal y es por eso tener en cuenta, la importancia de utilizar un RFC de un banco en todos nuestros trámites o facturas donde así se requiera, porque, esto ayudara a que puedas realizar tus declaraciones fiscales ante el SAT y ahorrarte muchísimos problemas.

Además, no solamente sirve para hacer las declaraciones del SAT y no tener problemas, sino que también es requisito en muchos lugares, algo típico es que, la aseguradora que tenemos, cuando pasamos por un siniestro, inmediatamente nos pide que proporcionemos el RFC del Banco donde nos harán el reembolso o compensación, según la prima de seguro.

Plataformas donde se suele utilizar en RFC de un banco

SAECH (Sistema de Administración Educativa de Chiapas), esta plataforma para docentes que trabajamos en este sector, se encarga de administrar los trámites que realizamos los docentes, en la plataforma SAECH también se tramitan las calificaciones de alumnos y demás, en ella se suele utilizar un RFC bancario para efectuarnos los pagos de parte del gobierno de Chiapas.

INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una institución tripartita en México), también es habitual que re requiera dicho RFC de la institución, este se proporciona además a todos los ciudadanos que pertenecen a esta plataforma e institución.

Mi Portal FONE, es otro claro ejemplo donde como docentes y para obtener los comprobantes de pago de la plataforma FONE, suele incluirse el RFC del banco a donde harán el deposito bancario, de tal forma que se pueda acreditar sin problema alguno.

Estas fueron solo unas de las plataformas en donde se incluyen los RFC de las dependencias bancarias, pero hay una lista inmensa.

RFC de los bancos más populares de México

Seguramente son cientos o miles de RFC de bancos de México los que existen en la actualizad, sin embargo, nosotros solo pondremos algunos ejemplos de los mismos y los que con mayor frecuencia todos los mexicanos solemos utilizar más cotidianamente.

BBVA Bancomer: BBA830831LJ2

Banamex: BNM840515VB1

Banco Santander: BSM970519DU8

HSBC: HMI950125KG8

Banorte: BMN930209927

Estos son algunos de los RFC bancarios más populares en México, sin embargo debes saber que la lista es inmensa de todos los bancos, instituciones o compañías financieras

¿Dónde suele ir a buscar el RFC de su banco?

Personalmente, estoy muy familiarizado con el mundo de los negocios online y he trabajado mano a mano con compañías de seguros de todo el país y he presentado declaraciones de impuestos y otras cosas como exige la ley, así que puedo darte ejemplos de situaciones en las que he tenido que buscar y proporcionar RFC para bancos específicos.

1.Facturas generadas por Internet, más conocidas como facturas electrónicas.

2. Primas de seguros (grandes gastos médicos, reembolsos, etc.).

3. Declaraciones de impuestos (deducciones) a Hacienda [SAT].

4. al realizar transferencias bancarias.

Esencialmente, se trata de algunos casos en los que tuve que solicitar repetidamente por el tema de aseguradoras, el RFC a mi banco para poder utilizarlos en ese proceso concreto en su momento.

Una declaración final sobre el RFC de los bancos en México

Te recomiendo ampliamente que guardes esos RFC bancarios en un lugar conveniente donde puedas usarlos en cualquier momento, y te ayudarán a salir adelante para no tener que pedir siempre los RFC a tu banco.

Si encuentra un error y quiere comentar o hacer una sugerencia, nos encantaría que nos lo dijera o a través de las redes sociales o por medio de los comentarios que se encuentran habilitados más abajo, así podemos agregar o modificar un RFC de un banco en concreto.