Conoce la historia que llevó a que el dinero de México se llamara peso

Conoce la historia que llevó a que el dinero de México se llamara peso y no es precisamente desde el tiempo en el que prácticamente el dinero era el cacao, o cuando surgió el trueque. Veamos a detalle cuándo y a qué se debe que nuestra moneda nacional se le denomine peso.

El peso de la moneda determinaba su valor

Empezaremos por comentarte que una explicación que podría aclarar nuestras dudas está basada en un texto de Juan Nepomuceno Almonte, quien era hijo de José María Morelos y Pavón, texia sido publicado en el año de 1952 titulado “Guía de Forasteros y repertorio de conocimientos útiles”, el cual relata varios pasajes de la fundación de México y de sus instituciones de forma detallada.

En la página 161 se relatan muchos detalles acerca de la famosa Casa de Moneda en México; es ahí donde nos encontramos con un relato que habla del tema en cuestión con claridad, y nos da la explicación del porqué se llama peso nuestra moneda mexicana.

“La Casa de Moneda de México es uno de los establecimientos que en todos tiempos (sic) han llamado la atención de los estranjeros (sic) y que ha sido célebre en todo el mundo, por la prodigiosa cantidad de metales preciosos que en ella se han acuñado. Hasta catorce años después de la conquista, es decir, hasta el año 1535 no se conoció en México, otra moneda, que la labrada en España; mas (sic) como la que venía no bastaba para el comercio en sus diferentes cambios, se valían de plata sin labrar, haciendo piezas pequeñas de un peso convenido, y de aquí viene el nombre de pesos que antes no se conocía en la moneda”.

En un inicio la falsificación de monedas fue un problema en el país

Dicho relato señala que el nombre de la moneda de México (Peso) tendría su origen basado en un sistema de pago de forma emergente, el cual habría sido utilizado ante la falta de de una cantidad que fuera suficiente en monedas las cuales provenían de España con el propósito comercial. De forma literal, estas piezas eran labradas en plata y con un peso especificado, el cual determinaba el valor de dicha moneda y lo que se podía adquirir con ella.

TE PUEDE INTERESAR: En Suiza ya se puede pagar impuestos con Bitcoin

El relato continúa señalando que tiempo después se tuvo que realizar un cambio en la manera de regular las monedas, esto luego de que era muy fácil falsificar dichas monedas de cambio, siendo así que surgió la casa de moneda.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana