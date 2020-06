Conoce cuáles son los países con los servicios de streaming más caros del mundo

Un nuevo estudio de VPNPro reveló un listado de diez servicios de streaming y entretenimiento por internet en 156 países, de los cuales obtuvo los precios y fluctuaci

Servicios de streaming con precios dependiendo del país

ones de los mismos.

Dentro del listado se ven importantes diferencias entre países con población de alto poder adquisitivo, lo que resulta en mayores bibliotecas de contenido, mientras que países más pequeños son los que regularmente pagan más.

Para realizar este estudio se utilizó la metodología fue tomar cuatro servicios de streaming para video, Netflix, Amazon Prime Video, Twitch Prime, YouTube Premium, música en streaming con Spotify y Apple Music, y tiendas de videojuegos digitales con Steam, Nintendo Game Store, Xbox Game Store, PlayStation Store.

Teniendo en cuenta los parámetros, se llegó a la conclusión de que Brasil, Argentina y la India son los países más baratos; Brasil se encuentra entre los más baratos para 9 de 10 servicios, 8 de 10 para Argentina y 7 de 8 para la India que no cuenta con Twitch y Nintendo.

por el otro lado tenemos a Suiza, Dinamarca, Alemania y Austria que son los países más caros; Suiza, Alemania y Austria figuran entre los más caros para 10 de 10 servicios. Los servicios de Amazon (Amazon Prime Video y Twitch Prime) tienen menos de la mitad de los niveles de precios (15 y 14 respectivamente) de cualquier otro servicio de streaming de vídeo o música del que tengamos datos: Netflix (34), YouTube Premium (43), Apple Music (48), Spotify (31).

Streaming con fluctuaciones por región

En el caso de los países de América del Sur, especialmente Brasil y Argentina, tienen los precios más bajos para los videojuegos; en comparación con la media:

Los juegos de Nintendo son un 27% más baratos en Brasil.

Los juegos de PlayStation son un 42% más baratos en Brasil.

Los juegos de Steam son un 49% más baratos en Argentina.

Los juegos de Xbox son un 62% más baratos en Argentina.

Para los países con mercados más pequeños, los pagos de forma generalizada son en dólares estadounidenses entre estos países encontramos a todo el continente de África, América Latina, Asia, y los países de la Comunidad de Estados Independientes.

A pesar de que los servicios online tienden a ser más baratos en los estados de menor PIB per cápita, regularmente son más caros cuando se toma el precio como un porcentaje del PIB per cápita (PPA).

Un ejemplo muy claro es que a pesar de costar lo mismo, Netflix es 50 veces más caro en Zimbabwe que tiene un 0,2876% del PIB per cápita, que en Qatar el cual ostenta 0,0058% del PIB per cápita; de igual forma, Spotify es un poco más barato en Nicaragua con un precio de $5.99 USD que en Singapur con un precio de $7.11 USD, pero este precio es 17 veces más caro si comparamos el 0,1131% del PIB per cápita nicaraguense contra el 0,0067% de Singapur.

Los 5 países con los servicios de streaming más baratos:

Brasil

Argentina

India

Turquía

Sudáfrica

Según el PIB los precios de los servicios de streaming pueden ser más baratos o más caros

Los 5 países con los servicios de streaming más caros: