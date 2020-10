Congela UIF cuentas de seis ex administradores de Aduanas y cesan a 15 más

UIF congela cuentas bancarias de seis ex administradores de Aduanas de México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas de seis ex administradores de diferentes Aduanas de México, según informó Horacio Duarte Olivares, actual director general de las dependencias.

Durante su visita al Puerto de Veracruz, el funcionario federal dijo a los medios de comunicación que al menos 15 ex administradores han sido cesados de su puesto, luego de hallar supuestas irregularidades en el manejo de aduanas que dirigían, aunque se limitó a dar nombres.

En la presentación de la Estrategia Integral en las Aduanas Marítimas, Horacio Duarte señaló que “tenemos varios cesados como administradores de Aduanas, tenemos varios denunciados en la Fiscalía (General de la República), tenemos también congelamiento de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera".

A la confianza que puso el Presidente en nosotros respondemos con trabajo y resultados. Estaremos dando cuenta con precisión sobre los importantes y contundentes avances que hemos tenido en fortalecer a las 49 aduanas del país y cómo se ha reflejado en el aumento de decomisos.

Señaló que no podía dar los nombres, de acuerdo al debido proceso, además de no entorpecer las investigaciones que la FGR ha iniciado en contra de estos ex funcionarios aduanales.

Adminstradores de aduanas coludidos con el crimen organizado

Según expuso Horacio Duarte, la colusión entre administradores de Aduanas de México y el crimen organizado permitió el ingreso de mercancía ilícita en los puertos del país, la cual buscan erradicar a través de la nueva estrategia implementada por el gobierno federal.

El director general de Aduanas también resaltó los "golpes" que ha dado la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, al crimen organizado.

Horacio Duarte Olivares, actual director de Adunas de México.

Dijo que en Manzanillo se decomisaron 678 kilogramos de cocaína; 165 kilogramos de cocaína en la aduana de Lázaro Cárdenas; 627 kilos de cocaína en Chiapas; 334 kilos de fentanilo en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México y 2.6 millones de dólares en la aduana de Tijuana.

“Estos son resultados que nos demuestran que con coordinación, que con trabajo conjunto, con inteligencia, se puede también desde las aduanas coadyuvar para combatir al crimen organizado”, precisó.