Condusef: consejos para no caer en fraudes de gota a gota

En la época decembrina algunos trabajadores reciben prestaciones extra como el aguinaldo o la prima vacacional; sin embargo otro gran sector de la población no cuenta con este beneficio y para las fiestas y regalos se ve en la necesidad de adquirir un préstamo.

En esta búsqueda de opciones para tener un dinero ‘extra’ que ayude a las compras navideñas, algunas personas han caído en los fraudes de los famosos préstamos de ‘gota a gota’.

Estos supuestos fraudes, son utilizados por delincuentes que se aprovechan de la necesidad de la gente y ofrecen supuestos ‘préstamos express’ o sin muchos requerimientos pero que en realidad terminan siendo impagables por su alto costo.

¿Cómo identifico los préstamos gota a gota?

Los famosos préstamos gota a gota, explica la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros gota a gota son aparentes soluciones para tus problemas, pero en realidad es un problema aún mayor.

Este sistema consiste en otorgar efectivo para después cobrar con intereses excesivos, obligando a las personas a pagar con la amenaza de violencia física o psicológica.

Los delincuentes ofrecen cantidades que van de los 2 mil o 3 mil pesos hasta los 50 mil pesos y no te piden ningún requisito, ni revisar tu buró de crédito o algún contrato, solamente una identificación y comprobante de domicilio.

Por ello es que resulta tan atractivo, además de que prometen cobrar pequeñas cantidades diariamente, pero al mes los porcentajes de intereses van del 20 al 50%. E

Es decir, la cantidad que se termina pagando es muy elevada y los intereses moratorios son excesivos.

Por ello es que quiénes piden el préstamo se ven imposibilitados de pagar y estos delincuentes cobran con violencia o roban tus pertenencias para justificar su pago.

Consejos de la Condusef para no caer en el fraude de Gota a Gota

La Condusef a través de un comunicado compartió estos sencillos pero importantes consejos para no terminar siendo una víctima más de estos delincuentes.

Antes de contratar cualquier tipo de préstamo verifica que las instituciones financieras están autorizadas, para ello consulta la página del buró de crédito en https://www.buro.gob.mx/.

Revisa todas las modalidades de financiamiento que existen en el mercado para los pequeños empresarios y así evitar este tipo de préstamos fraudulentos.

Recuerda que si la institución que te ofrece un financiamiento no se encuentra en el Buró de Entidades se debe a que no se trata de una institución financiera o que la institución no está cumpliendo con la ley.

Evita caer en estos engaños, lo recomendable es solo adquirir este tipo de deudas con instituciones acreditadas, sí ya fuiste víctima de este tipo de fraude puedes comunicarte con la Condusef a través de su portal web https://www.condusef.gob.mx/ o al teléfono 55 53 400 999.

