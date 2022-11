Condusef: cargos no reconocidos podrían aumentar luego del Buen Fin 2022

El Buen Fin 2022 terminó y las dependencias encargadas de organizar esta novena edición han dicho que fue todo un éxito, sin embargo no todo es ‘color de rosa’ ya que en los días posteriores a las ofertas, normalmente una cantidad importante usuarios bancarios reciben cargos no reconocidos, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Por ello, la Condusef a través de un comunicado invitó a la población a que reciba las compras que realizaron por medio de tarjetas bancarias y que los movimientos hayan sido aplicados de manera correcta.

La dependencia informó que hasta el momento no han recibido denuncias de este tipo, pero que en ediciones pasadas, fue hasta los siete días posteriores que comenzaron a acercarse algunos consumidores porque les aparecen montos no reconocidos, es decir compras que no hicieron.

Condusef : siete de cada diez quejas son contra bancos

Las quejas más recurrentes precisamente son cargos no reconocidos.

La Condusef también informó que hasta el momento se han mantenido con las quejas recurrentes, siendo siete de cada diez quejas contra instituciones bancarias, dos de ellas aseguradoras y el resto con el sector financiero.

Explicaron que las quejas más recurrentes precisamente son cargos no reconocidos, y es cuando la Condusef interviene y turnan los casos a las instituciones financieras.

Para reclamar un cargo no reconocido necesitarás:

Reporta los cargos que no reconozcas y cancela tu tarjeta.

Conservar la calma. Llamar a tu institución financiera; reporta los cargos que no reconozcas y cancela tu tarjeta, así evitarás que los delincuentes realicen otras operaciones.

Presenta tu queja en la Unidad Especializada (UNE) de tu Banco, donde te darán una solicitud de aclaración, puede ser incluso a través de su portal de internet.

El Banco está obligado a entregarte un acuse de recibo de la solicitud, con un folio, fecha y hora de recepción. (Consérvalo)

Generalmente, después de 48 horas posteriores a tu reclamación, la institución financiera deberá abonar los recursos correspondientes al cargo no reconocido. Sin embargo, el Banco seguirá con su investigación, la cual puede tardar hasta 45 días.

¡Ojo! También existe la posibilidad de revertir el abono si se demuestra que tú o alguno de tus tarjetahabientes adicionales autorizó la compra u operación.

Si pasados los 45 días la institución no te entrega un dictamen, quiere decir que tu reclamación procedió.

Recuerda: el banco no podrá cobrarte intereses moratorios generados por la falta del pago del cargo reclamado ni reportarte al Buró de Crédito.

Finalmente, la CONDUSEF, invitó a la población a acercarse para recibir orientación realizando una cita o llamando al Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos (CCAMER): 55 53 400 999, o en línea: www.condusef.gob.mx.

