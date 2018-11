Condusef alerta por aseguradora fraudulenta en México

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alertó a los usuarios en busca de un seguro para que tomen sus precauciones con la empresa “Hiscox Insurance Services (Guernsey) Limited”, pues no está debidamente constituida y autorizada para operar en México conforme a la legislación vigente.

La Condusef ha recibido varias quejas presentadas por usuarios inconformes debido a que la empresa Hiscox Insurance Services (Guernsey) Limited, con la cual tienen contratada una póliza, les rechazó el pago de la suma asegurada, tras exigir la indemnización.

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) no ha emitido ninguna autorización a dicha empresa para operar en territorio nacional y tampoco tiene registro de algún contrato en el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS), por lo tanto, la Condusef no tiene ingerencia en las acciones de la empresa y no puede atender las reclamaciones por incumplimientos de Hiscox Insurance Services u otras que se encuentren en las mismas condiciones.

Es por eso que la Condusef hace un llamado a los usuarios para declinar cualquier contrato de pólizas de seguros con instituciones no autorizadas para operar en México y recomienda:

Verificar que aparezca registrada la empresa con la que se desea contratar un seguro en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

También es importante, antes de firmar algún contrato, consultar si el mismo está registrado en el RECAS y analizar sus condiciones.

Desconfiar en caso de que se ofrezca firmar un “contrato de seguros preliminar” y no desembolsar alguna cantidad de dinero previamente.

El agente de seguros debe identificarse con su cédula vigente para poder ofertar algún producto de seguros debidamente autorizado.

La Condusef invita a llamar o acudir a cualquiera de sus delegaciones, si así lo prefieren y pone a disposición su teléfono 01 800 999 8080 para cualquier duda o consulta adicional, así como su página de internet www.gob.mx/condusef; sus redes sociales en Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.