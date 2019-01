Condusef alerta de créditos express en cuesta de enero

Las fiestas de fin de año muchas veces provocan un gasto excesivo para la cartera de los mexicanos, por lo que algunas personas recurren a instituciones para solicitar préstamos para hacer frente a la "cuesta de enero" durante las primeras semanas de año. Sin embargo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda pensarlo dos veces antes de caer en los créditos express.

El organismo hace un llamado a la población a tener cuidado con este tipo de crédito que ofrecen algunas empresas caracterizadas por otorgar los préstamos rápidamente.

Una medida para identificar este tipo de instituciones es verificar su identidad y registro a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), en su portal.

La Condusef sugiere que la información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de las cuentas del usuario no sea compartida, así como evitar las transferencias electrónicas o depósitos bancarios en caso de que no se tenga la correcta identificación de la entidad que ofrece el crédito.

Es importante que, antes de otorgar la comisión por “gastos de gestoría”, el usuario se asegure de la viabilidad del crédito y compare diversas opciones.

Al acudir a instituciones autorizadas y supervisadas como bancos, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos (Socap) e incluso la banca de desarrollo, entidades financieras, el ciudadano tendrá la seguridad de que se puede presentar una queja ante la Condusef, en caso de que ocurra algún problema o inconformidad.

Además refirió que muchas de las empresas que ofrecen “crédito exprés” no están debidamente registradas ante el Sipres, por lo que esta Comisión no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento, al no estar constituidas como instituciones financieras.