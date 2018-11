Condusef abre portal en línea para las quejas a bancos

Condusef abre portal en línea para quejas a bancos.

Ya se puede aclarar las quejas relacionadas a las comprar tanto sean físicas como en línea. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) habilitó un porta de quejas electrónicas.

El portal se abre para que los usuarios puedan presentar alguna queja o aclaraciones entre las que están 39 instituciones bancarias en tarjetas de débito y crédito, además de cuentas de nómina.

Los usuarios podrán entablar quejas por consumos no reconocidos, cancelación de productos no atendidas, disposición en cajero no reconocida y depósitos no reflejados en el saldo de los cuentahabientes.

Para utilizar la plataforma de internet debes primero registra tu queja, con la identificación oficial vigente (digitalizada), un estado de cuenta más reciente, una dirección de correo electrónico y CURP.

Posteriormente se debe entablar la queja, necesitas ingresar la fecha, el monto y otros detalles sobre la misma.

Para utilizar el portal debes tener a la mano CUR y identificación oficial.

Una vez que concluyas con el registro de la queja, será un asesor de la Condusef quien corroborará que tenga todos los elementos necesarios. De ser así, la queja será enviada a la institución financiera correspondiente, la respuesta llegará con 25 días hábiles como máximo.

A través del portal podrás dar seguimiento al estatus del trámite, de hecho el banco deberá mandar su respuesta por correo electrónico, dando caso que no se llegue a un acuerdo está la conciliación.

Por el contrario si estás en desacuerdo con la resolución a la que llegó la institución financiera, puedes iniciar un proceso de conciliación acudiendo a alguna de las subdelegaciones de la Condusef.