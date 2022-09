Condusef: ¿Tienes cuenta en BBVA, Banorte, Banamex o Santander? esto te interesa

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió de enero a julio un total de 64,525 reclamaciones de clientes sobre bancos, entre los que encuentran: BBVA, Banorte, Banamex, Santander, BanCoppel y Banco Azteca.

Del total de denuncias, la mayoría se registraron en cuatro bancos por problemas con las tarjetas de crédito, cuentas y otros. En La Verdad Noticias te traemos los resultados de la evaluación y todos los detalles que debes saber sobre estas instituciones bancarias.

Los bancos más reportados por los usuarios fueron: Scotiabank, Banorte, HSBC, BBVA, Banamex, Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa. Así que si tienes cuenta en alguna de estas instituciones presta atención que te puede evitar problemas a futuro.

¿Cuál es el banco con más quejas?

Estos son de mayor quejas, según la comisión.

De acuerdo al Índice de reclamación de la comisión, por cada 100 mil contratos, el cual permite comparar a los bancos con independencia de su tamaño, lo que mayor quejas presentaron fueron:

Scotiabank

Banorte

HSBC

La Ciudad de México fue la entidad que mayor número de reclamaciones presentó con un total de 12,295, seguido del Estado de México con 8,816 reclamaciones. Los bancos que mayor porcentaje de resolución ofrecieron a los usuarios ante las quejas fueron: BBVA, BanCoppel y Banamex.

Los productos más reclamados fueron: la tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cuenta de ahorro, cuenta de nómina y cheque. Entre las principales reclamaciones se encontraron los consumos no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas así como cargos y pagos no reconocidos. Además de bloqueos a cuentas.

Te puede interesar: Estos son los bancos con más quejas por fraude y robo de identidad

¿Cuál es el mejor banco según la Condusef?

Bancos en México.

De acuerdo a la Condusef, los bancos que mejor tratan a sus clientes son: BBVA con 9.9 puntos, seguido del Banco Inbursa con 9.9 y HSBC con 9.8. Por lo contrario, el banco que menor calificación obtuvo fue Santander.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram