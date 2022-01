Condusef: ¿Cuál es la mejor aseguradora de autos del 2022?

¿Sabes cuál es la mejor aseguradora de autos en 2022? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha informado cómo se comportan las aseguradoras para elegir la mejor opción.

Hace un par de años, muchos automovilistas no tenían contratado un seguro para su vehículo, no obstante, desde 2019, tener seguro ya es obligatorio para poder circular. Ante esto, existe una gran variedad de opciones, por lo que muchas personas no saben cuál es la mejor opción.

Si deseas conocer cuáles son las aseguradoras que tienen más quejas en la Condusef, así como las recomendables para contratar un servicio, a continuación La Verdad Noticias te comparte toda la información.

¿Cuáles son las mejores aseguradoras de autos?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer su más reciente informe sobre el sector asegurador de autos que indica que al tercer trimestre de 2021, las resoluciones favorables a las quejas de este servicio han sido:

Seguros Afirme con 43%

Zurich con 21%

Mapfre con 20%

Respecto al segundo trimestre, Seguros Afirme, Zurich y Mapfre aumentaron su resolución favorable; mientras que BBVA Seguros y Seguros Banorte, la disminuyeron. Las aseguradoras que menos tiempo tomaron en resolver la queja fueron:

BBVA Seguros con 11 días en promedio

Grupo Nacional Provincial

Axa con 15 días en promedio

Respecto al segundo trimestre Seguros Afirme aumentó el tiempo que tarda en dar respuesta. Las aseguradoras con mayor número de reclamaciones respecto al número de riesgos asegurados fueron:

Mapfre con 48 reclamaciones por cada 100 mil riesgos

Zurich con 47 reclamaciones por cada 100 mil riesgos

Chubb con 41 reclamaciones por cada 100 mil riesgos

Recomendaciones de la Condusef antes de contratar un servicio

Al momento de contratar un seguro, la Condusef recomienda lo siguiente:

Conocer toda la información del auto que quieres asegurar, ya que el modelo y equipamiento hace que el precio pueda variar.

Encontrar la cobertura que mejor se adapte a tus necesidades, de acuerdo al uso que le des al automóvil.

Comparar características, costos y beneficios antes de contratar, para ello puedes utilizar los distintos comparadores que existen en el mercado.

Buscar la opción y forma de pago de la prima de la aseguradora de autos que vaya de acuerdo a tu presupuesto y capacidad de pago (mensual, trimestral, semestral o anual).

