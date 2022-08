Concamin: Industria del sur podría alcanzar al centro-norte en 15 años

Los problemas de inseguridad, logística e infraestructura del sur provocan que los costos de producción aumenten lo que dificultará que esta zona del país se aproxime al menos en los siguientes 15 años a lo que representa el centro-norte del país para la industria, aseguró la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

“Producir un litro de leche en el sur te cuesta 5 pesos más caro que hacerlo en el centro o en el norte y no puede ser, y es por la seguridad, por problemas muy serios, logística, pero si continuamos (mejorando) con esto, en 15 o 20 años, el sur va a ser como centro-norte del país”, aseguró José Abugaber, presidente de la Concamin.

La Concamin explicó que se ha sumado al proyecto del Gobierno federal para detonar la región del sur- sureste de México.

Adelantaron que esta política industrial estaría por ser anunciada a más tardar en un mes y será eje de la estrategia para desarrollar la industria en la región del sur.

“Es la gran apuesta que tenemos que hacer todos como empresarios, que las empresas ya no se desarrollen más en el centro, norte; no porque en el norte no se necesite; al sur le falta mucho y ahí hay agua, hay productos minerales, nada más tenemos que mejorar el tema logístico, el tema de desarrollo, de parques industriales, para que realmente el sur sea el gran detonante”, señaló.

Para la recuperación a niveles de antes de la pandemia, se requiere de la participación de la industria con inversión y generación de empleo a través de una política industrial eficiente y concreta, expuso el líder de los industriales.

“Esperemos que ya la tengamos en menos de un mes ya anunciada y de ahí en adelante, el gran compromiso nacional de la confederación es aplicarla, llevarla, socializarla y que esté en toda nuestra mente la política industrial que va a marcar el rumbo para los próximos años de toda la industria”, dijo.

La producción industrial de la totalidad de la industria en el acumulado de los primeros cinco meses de 2022 está 3.1 por ciento arriba de 2021, pero aún casi 2 por ciento debajo de 2019 y es por el sector de la construcción, una vez que las grandes obras de infraestructura pública se otorgaron al ejército para su ejecución.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram