Con este alarmante aviso amanecieron los clientes de BBVA

Clientes de BBVA amanecieron con un aviso que ha causado alarma, pues recibieron una notificación que les indicaba que la aplicación móvil se suspenderá si no firman el contrato digital, el problema es que al momento de entrar a la app a seguir con la indicación, "no hay forma de hacer el proceso".

“¿Qué @BBVA_Mex? No puedo entrar a mi cuenta en la app porque me pide forzosamente firmar el contrato digital, pero al querer ver los términos y condiciones marca error y no los muestra”, manifestaron algunos usuarios en redes sociales.

Tras recibir múltiples quejas por parte de los usuarios el banco emitió una breve respuesta a sus clientes a través de Twitter, indicandoles que esperen 24 horas para poder continuar el proceso, así mismo señaló que si no se firma el contrato no se podrá hacer uso de los canales digitales.

"Comprendemos la situación, si no visualizas la opción de firmar tu contrato único digital no te preocupes el día de mañana al ingresar en la aplicación podrás concluir con este proceso. Te confirmamos que para hacer uso de tus canales digitales, es necesario que firmes tu contrato único digital (CDU), por única ocasión", escribió el banco en twitter.

Clientes de BBVA no tienen que acudir a las oficinas a firmar

Esta fue la notificación que recibieron los clientes de BBVA

Recordemos que actualmente no es necesario acudir a las oficinas del banco para contratar algún servicio, pues los clientes de BBVA tienen la opción de la firma a distancia, una opción que permite firmar y contratar servicios desde su página web o desde la banca móvil en cualquier lugar y a cualquier momento, lo que desde luego ahorra tiempo a los clientes.

De acuerdo con el banco, actualmente más del 50% de los contratos que firman los clientes lo hacen a distancia. Cabe indicar que hay tres tipos de firma que maneja el banco actualmente, estas son: manuscritas, la que se hace de forma tradicional en el banco; digital, se hace en el banco pero en la tableta o en los comercios cuando pagamos con tarjeta; y a distancia, la cual se hace desde cualquier dispositivo electrónico con la clave de acceso del usuario.

Te puede interesar: BBVA México aclara los 'depósitos' a cuentas reportados en redes sociales

¿Cómo hablar con un ejecutivo de BBVA?

Puedes comunicarte con un ejecutivo del banco a través de una llamada

Si tienes alguna duda con tu servicio bancario, puedes llamar a Línea BBVA las 24 horas, los 365 días del año. De Ciudad de México y área metropolitana marca al 55 5226 2663, o del interior de la República sin costo al 800 226 2663.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram