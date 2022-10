¿Cómo puedo vender mi coche si aún lo estoy pagando?

La emoción de comprar un coche de agencia es indescriptible y tal y como dice la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, los ciudadanos prefieren pagarlos en plazos de 36 a 60 meses, sin embargo, ¿te has preguntado si lo puedes vender cuando aún no lo has terminado de pagar? La respuesta es sí y aquí en La Verdad Noticias te informaremos de todos los detalles.

Encontrar a tu posible comprador no será tarea fácil pero tampoco imposible, en una primera instancia, lo que necesitarás para vender tu coche, será liquidar el mismo, ¿cómo? fácil, con el dinero que recibirás de la venta de tu auto, podrás liquidar lo que queda de tu auto y dar el enganche para uno nuevo.

Para ello, es importante que el comprador te acompañe en todo el proceso, es decir que cuando él tenga listo el dinero, los dos irán a liquidar el auto para que la agencia les de la factura y en ese mismo momento deberán de realizar el cambio de propietario, así, tanto tú como él estarán seguros de que la transacción está siendo completamente legal, efectiva y libre de estafas.

¿Cómo puedo vender mi coche rápido?

Ciertamente, la forma más rápida y efectiva de vender tu coche es haciendo que los potenciales compradores se interesen en tu vehículo, para ello, debe de estar en buenas condiciones.

Es decir que en el momento en el que lo vean esté limpio y libre de adornos personales, que ya le hayas realizado las reparaciones que necesita y aunque te parezca menos relevante, una muy buena foto también te ayudará a que les llame la atención tu auto, pues recuerda que hoy en día, pueden encontrar autos de segunda mano al mismo precio que un iPhone 14.

¿Cómo evitar ser estafado al vender un coche?

Si te urge vender tu coche, es probable que quieras anunciarlo en todos lados, en tus redes sociales, en anuncios de periódicos e incluso volantes, también es probable que estés dispuesto a recibir y escuchar todo tipo de ofertes, sin embargo, para evitar ser estafado, debes de tomar en cuenta los siguientes aspectos.

No des tus datos personales durante el proceso de negociación, sobre todo tus datos bancarios.

No confies en capturas o comprobantes de pago, comunícate con tu banco para que te aseguren que efectivamente el dinero ya te llego, luego ya podrás entregar los documentos originales.

Realiza el cambio de propietario inmediatamente después de la venta para que no puedan realizar delitos a tu nombre.

No vendas un auto sin que la persona haya realizado su prueba de manejo, ¿por qué alguien compraría un coche sin antes confirmar que se adecua a sus necesidades?

No proporciones ningún documento escaneado.

Del mismo modo, si lo prefieres, también puedes acudir a una agencia de compra y venta de autos, eso sí, asegúrate de que sea una certificada pues no querrás que ellos también te estafen al intentar vender tu coche.

