¿Cómo puedo solicitar el Seguro de Calidad Infonavit?

Comprar una vivienda nueva no te garantiza que no presentará daños, como grietas, filtraciones, etc., sin embargo, esto está cubierto por el Seguro de Calidad del Infonavit, que se ofrece para viviendas nuevas adquiridas a través de un esquema de crédito tradicional.

Este beneficio garantiza que su patrimonio fue edificado con buena calidad en cuanto a materiales, mano de obra y procedimientos constructivos.

Es pagado por el desarrollador y está respaldado por una aseguradora consolidada en el otorgamiento de coberturas para daños en la construcción por vicios ocultos.

¿Qué ofrece el Seguro de Daños Infonavit?

El seguro de daños te ayuda a proteger tu vivienda Infonavit

La póliza de seguro de calidad no tiene costo ni deducible ni coaseguro. También es indispensable tomar en cuenta que no aplica para créditos en cofinanciamiento ni para vivienda usada.

Puedes ingresar a Mi Cuenta Infonavit /Mi crédito/ Saldos y Movimiento/Datos de mi crédito donde podrás descargar el certificado.

En el encontrarás datos de la Aseguradora que te brindará la atención necesaria en caso de reporte de daños y puede proporcionarte información general sobre la póliza.

Es importante que revises a detalle el contenido de la póliza a fin de que conozcas los beneficios, alcance y los riesgos que están excluidos.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, si tu vivienda presenta algún daño amparado en la póliza de Seguro de Calidad comunícate al Centro de Atención Telefónica Unificado (55) 47424141 para reportarlo y se activen los procedimientos necesarios para recobrar tu calidad de vida y garantizar la plusvalía de tu patrimonio.

Seguridad estructural (10 años)

Daños en la estructura del Inmueble que ocurran dentro de la vigencia estipulada para este rubro, siempre y cuando sean consecuencia directa de:

• Vicios en el suelo

• Errores de cálculo y/o diseño estructural

• Mano de obra defectuosa

• Mala calidad de los materiales

Te puede interesar: ¿Infonavit me presta lo mismo si estoy en el Buró de Crédito?

Impermeabilización (5 años)

Daños en la impermeabilización ocasionados por vicios de construcción y/o hechura o mala calidad de los materiales utilizados y que ocurran dentro de la vigencia de este rubro.

Instalaciones (2 años)

Daños en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, ocasionados por vicios de construcción y/o hechura o mala calidad de los materiales utilizados y que ocurran dentro de la vigencia de este rubro.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram