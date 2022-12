¿Cómo puedo saber cuánto debo en Coppel sin ir a la tienda?

¿Tienes una deuda en Coppel pero no sabes exactamente cuanto es y no quieres ir a la tienda? En La Verdad Noticias te revelamos cómo puedes consultar tu saldo sin tener que salir de casa.

Sin duda Coppel es uno de los comercios más destacados de nuestro país, por eso a continuación te revelamos cómo puedes saber cuánto has gastado, cuánto tienes que abonar y cuál es el saldo de tu cuenta, esto sin tener que ir a la tienda departamental

Para saber si tienes una deuda en Coppel y de cuanto es el monto puedes usar la aplicación de la tienda, la cual puedes descargar desde Google Play o Apple Store.

¿Cómo saber cuánto crédito tengo en Coppel departamental?

Puedes consultar tu saldo desde la app de Coppel

Si quieres saber cuanto es tu crédito disponible en Coppel departamental o cuanto es tu deuda, solo necesitas seguir estos sencillos pasos:

Descarga en tu celular la aplicación de Coppel

Accede a tu cuenta de Coppel e inicia sesión con tus credenciales o con tu número de cliente Coppel.

Haz clic en la opción Consultar saldo. Aquí encontrarás detalles como el monto que debes y el monto que has pagado, incluso puedes consultar cuanto es tu crédito disponible.

Si necesitas conservar un recibo de pago de tu deuda actual, puedes imprimirlo.

Si aun realizando los pasos anteriores continúas con dudas, recuerda que puedes llamar al servicio al cliente Coopel directamente al 800-1000 y pedirles que te informen el monto de la deuda.

¿Qué pasa si no pago mi deuda en Coppel?

Puedes consultar cuanto es tu deuda en Coppel sin ir a la tieda

Si por algún motivo no pagas tu deuda en Coppel se generarán intereses adicionales por falta de pago, además se verá afectado tu historial crediticio y no podrás utilizar tu crédito Coppel. Eso no es todo, pues se continuará con las visitas a tu domicilio y llamadas telefónicas por parte del equipo de Cobranza.

Hay que recordar que Coppel no condona deudas, sin embargo, con el plan Sana tu Deuda tienes la oportunidad de recuperar tu Crédito Coppel liquidando tu saldo vencido con un descuento especial, si pese a ello no pagas tu deuda en Coppel entonces podrás estrar a buró de crédito.

