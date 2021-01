¿Cómo puedo recuperar facturas desde el portal del SAT?

Uno de los problemas más comunes entre los contribuyentes de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), es la falta de facturas a final del mes. Esto sucede porque muchas veces los mismos contribuyentes no las reciben o no las resguardan en un lugar seguro.

Revisar el historial de las facturas emitidas y recibidas no es un proceso complicado, ya que gracias a la tecnología, hoy cualquier contribuyente que necesite recuperar, verificar o conocer el historial de sus facturas.

La Secretaría de Administración Tributaria (SAT), cuenta con el Portal del Contribuyente donde aquellos que desean consultar o recuperar sus facturas lo pueden hacer con su FIEL o contraseña.

El portal del SAT tiene un apartado para que los contribuyentes recuperen sus facturas

Proceso de recuperación de facturas en el SAT

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, una de las cosas más importantes a recordar es que este proceso de consulta de facturas emitidas y recibidas se puede hacer en cualquier momento del día a través del Portal del SAT, y para tal caso, se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingrese a la página del SAT

Ubique la sección “Factura Electrónica”

Coloque el mouse sobre la opción “Factura Electrónica” y aparecerá un submenú, haga clic en la opción “Cancela y Recupera tus facturas”

Aparecerá un ventana para acceder con la contraseña; Ingrese el RFC, contraseña y Captcha que se solicita y podrá ingresar a las opciones:

Consultar Facturas Emitidas.

Consultar Facturas Recibidas.

Recuperar Descargas de CFDI.

Consultar Solicitudes de Cancelación.

Si no recuerda la contraseña podrá ingresar al módulo utilizando la eFirma o FIEL.

La mejor manera de llevar a cabo este trámite es mediante un sistema para la descarga, administración y explotación de información de datos del CFDI

¿Qué puedo hacer dentro del módulo Factura Electrónica?

En “Consultar Facturas Emitidas”, podrá encontrar todos los comprobantes emitidos:

Ingresos

Facturas

Recibos de Honorarios

Recibos de Arrendamiento

Egresos:

Motas de crédito

Nómina

Traslado y recepción de pagos.

También podrá localizar todos los comprobantes que le han expedido, ingresos, egresos, traslado, recepción de pagos y nómina (en caso de ser una persona física).

En la opción “Recuperar Descargas de CFDI” le permitirá recuperar solicitudes de descarga múltiple (hasta 500 XML por solicitud) generadas desde los módulos de consulta de facturas emitidas o recibidas (hasta un máximo de 2,000 CFDI al día).

Para generar una solicitud de descarga múltiple se utiliza el elemento “Acciones” dentro de los módulos de “Consulta de Facturas", dicho elemento permite la selección de todos los renglones de una consulta realizada y en combinación con la opción “Descargar Seleccionados” generar una solicitud de descarga múltiple que se recupera desde “Recuperar Descargas de CFDI”.

Consultar Facturas Emitidas

Si usted ingresa en la parte de “Consultar Facturas Emitidas” podrá visualizar una sección donde se definen los criterios de búsqueda, podrá solicitar sus comprobantes del SAT por “Folio Fiscal” o por periodo (Fecha inicial y Final de Emisión). Una vez definido el criterio deberá hacer clic en la opción “Buscar CFDI”.

