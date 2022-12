¿Cómo puedo realizar pagos adelantados al Infonavit?

Muchos de quienes son derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al percibir un ingreso que no esperaban, como bonos o aguinaldos, prefieren destinar este dinero al pago mensual de su crédito.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, las amortizaciones adelantadas pueden ayudar en gran medida a reducir considerablemente el tiempo en el que serás un deudor.

Aspectos como el acortamiento del tiempo de pago, reestructuración de la deuda y hasta una reducción de la cantidad a pagar son algunos de los beneficios que se hacen a quienes hagan pagos anticipados al Infonavit.

Dependiendo del programa al que aplique un adelanto al pago a capital Infonavit, serán las ventajas que podrás obtener. Ya que esta institución cuenta con variedad de esquemas de créditos, debes conocer cuáles son aquellos en los que se puede abonar a capital en Infonavit, sin que esto genere penalizaciones.

¿Cómo se puede abonar a capital en Infonavit?

Los abonos anticipados te permiten terminar de pagar más rápido tu crédito Infonavit

A través del Programa de Descuentos por Liquidación Anticipada

Por medio del Apoyo Infonavit

Realizando aportaciones voluntarias

Reestructurando la deuda

Participar del Programa de Descuentos por Liquidación Anticipada puede hacer que, por un adelanto al pago a capital Infonavit, obtengas un descuento de hasta el 50%. Esta reducción aplica al saldo insoluto del crédito, por lo que puede significar un gran acercamiento a la liquidación del préstamo. El mismo instituto pagará la parte que haya descontado.

Hasta hace algunos años, esta ayuda estaba destinada solo a ciertos derechohabientes que cumplieran con características específicas, como la antigüedad. Además, el porcentaje de descuento no rebasaba el 40%, siempre siguiendo estrictos criterios de elegibilidad.

Requisitos para ser participe del Programa de Descuentos por Liquidación Anticipada

Con las nuevas reformas a los lineamientos y estatutos del instituto, se puede abonar a capital en Infonavit a través de este programa, siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones:

Para aplicar, el monto restante del crédito debe ser equivalente o menor al 25% de la cantidad original: este porcentaje se mide en UMIX, o Unidad Mixta Infonavit, que es utilizada para la valoración de amortizaciones y pagos anticipados al Infonavit. Para el 2021, esta alcanzó un valor de 87.21 pesos.

No pertenecer a una de las siguientes categorías de crédito: no todos los programas crediticios son candidatos al descuento por hacer un anticipado al pago a capital Infonavit. Créditos como Infonavit Total e Infonavit Total AG, Segundo Crédito, Arrendavit y Mejoravit, además de Fideicomisos, no participan.

El descuento solo aplica al porcentaje otorgado por Infonavit en créditos cofinanciados: si se trata de créditos cofinanciados, es decir, se ha aumentado por medio de la aportación del Infonavit y otra institución, hay una restricción. Ya sea que el crédito haya sido otorgado junto con el FOVISSSTE o la banca comercial privada, el descuento sólo se aplicará para el porcentaje que haya prestado el Infonavit.

En los casos en los que haya una quita: si durante la vida del crédito, este fue reestructurado a través de una quita que esté supeditada al pago, en el que el Infonavit aporta una parte y el prestatario otra, el descuento se aplicará sobre el monto inicial del financiamiento.

Antes de realizar pagos anticipados al Infonavit, queriendo participar del Programa de Descuento por Liquidación anticipada, es necesario una consulta. Revisa en la página del Infonavit o acude con un asesor para que te oriente y personalice el pago a capital Infonavit y puedas obtener hasta un 50% de descuento.

