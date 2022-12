¿Cómo puedo identificar mensajes fraudulentos a nombre de Costco?

Las estafas a través de las redes sociales se encuentran a la orden del día, por tal motivo algunas empresas decidieron lanzar una ‘alerta’ a consumidores para que no se dejen engañar, una vez que los fraudes que se están haciendo a nombre de la tienda Costco.

La tienda pide tanto a sus socios como a los clientes en general que no caigan en estas estafas, porque están ofreciendo promociones, descuentos y hasta cosas gratis.

Según el comunicado que lanzó recientemente la empresa Costco, los estafadores escriben y envían mensajes dedicándole a la gente que ha ganado premios y muchas cosas más. O bien que aprovechen las promociones que tiene la tienda, explicando los productos participantes para que las personas hagan pedido pero nunca les llega.

Mensajes fraudulentos a nombre de Costco

Los mensajes llegan a través de diversas plataformas

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, los mensajes de fraude son enviados a través de SMS, WhatsApp y correo electrónico. También mediante una supuesta página de Internet que es de Costco, pero en realidad no lo es.

Costco de México explica que también envían a las víctimas promociones falsas para que las personas hagan el pedido, pero éste nunca llega.

Incluso Costco alertó que ha detectado una página falsa en internet que simula ser la suya, pero todo se trata de un fraude.

A continuación podrá encontrar los tipos de estafas por internet más comunes y sugerencias sobre cómo puede prevenirlas y protegerse contra el robo de identidad.

Your Costco Team

Si recibe este email, ELIMÍNELO inmediatamente y no rellene ninguna información requerida o conteste a este email. Es un email fraudulento destinado a recabar información personal. Costco no envió el email y no está relacionado.

Orden de costco.com - fraude de suplantación de identidad

Hemos recibido reportes de un nuevo tipo de fraude enviado por email. El email indica lo siguiente:

Si recibe este email, ELIMÍNELO inmediatamente y no rellene ninguna información requerida o conteste a este email. Se trata de un email fraudulento destinado a recabar información personal.

Suplantación de identidad por email y Falsificación por email

La suplantación de identidad por email es el acto fraudulento en el que se envía un email a una persona para obtener información personal/financiera como contraseñas o detalles de cuentas de tarjetas de crédito.

Estos emails a veces contienen un link que enlaza a una web fraudulenta en el que se pide la siguiente información:

Nombre y dirección

Número de la Seguridad Social

Número de tarjeta de crédito/número de cuenta bancaria

Números PIN/contraseñas

Le recomendamos que elimine este email y escanee su antivirus en su ordenador/dispositivo.

Órdenes de pedido por email ficticios

Hemos recibido reportes de consultas de correo electrónico a proveedores, supuestamente enviado por un director o ejecutivo de Costco, solicitando compra de mercancía a Costco.

Algunas de esas consultas tienen adjunto un documento que pretende ser una carta de crédito desde Barclays.

Costco no tiene nada que ver con esos emails. Cuando se compra mercancía para revender en los almacenes, se negocia la transacción personalmente, incluyendo los términos de pago.

Bajo ninguna circunstancia Costco envía emails solicitando mercancía ni realiza pagos a proveedores a través de cartas de crédito.

Emails de ofertas de trabajo ficticias

Estos emails son fraudulentos. Costco no envía ofertas de trabajo por email a particulares con los que no tenga contacto personal. No se pide el pago de tasas especiales para ser considerado recibir un empleo. No existen reclutadores o agentes para hacer este trabajo.

No se debe responder a ninguna oferta de trabajo revelando información personal o realizando ningún pago en respuesta.

