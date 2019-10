¿Cómo puedo comprar una casa sin dinero? Conóce todas las opciones que existen

si te preguntas ¿Cómo puedo comprar una casa sin dinero? primero que todo te decimos que si es posible y te contaremos todas las opciones que tienes para hacerlo, así que si tu sueño es tener un patrimonio para ti y tu familia te decimos cómo lo puedes obtener sin necesitar tener el dinero en su totalidad.

Lo mejor de estas opciones que a continuación mencionaremos es que están pensadas precisamente para no poner en riesgo tu estabilidad económica ni de los tuyos. Aunque sí dependerá de ti el planear tu economía de una forma responsable para no afectar en ningún rubro tus finanzas.

Créditos hipotecarios de instituciones bancaria

Iniciamos con los créditos hipotecarios bancarios, los cuales a diferencia de organismos de gobierno, estos llegarían a ofrecer una cantidad mayor de préstamo, es decir; que con este préstamo el monto que deberías juntar para el enganche de tu casa sería muchísimo menos. Ten en cuenta que un crédito hipotecario jamás te dará el 100% así que ahorra lo faltante para ese enganche. Pero no todo está perdido, hay algunos créditos hipotecarios que llegan a prestarte hasta un 90% del precio total del que será tu nuevo hogar, es decir sin duda un gran apoyo, porque tendrías que ahorrar muy poco.

Otra cosa que deberás tener en cuenta es que te deberás de comprometer a devolver el préstamo en un plazo que el mismo banco te determinará, para poder otorgar un crédito hipotecario, en primer lugar tienes que contar con un buen historial crediticio, así que si aún no tienes un historial empieza a formarlo con la apertura de una tarjeta de crédito o tienda departamental que no afecte tu economía, sé muy puntual en tus pagos que esa será la base de la confianza que el banco verá, y por lo que decidirá si te da o no el crédito que solicitas.

Crédito de Infonavit

El Instituto de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución financiera creada para otorgar créditos hipotecarios o créditos en relación a la vivienda, dirigidos a los trabajadores que se encuentren afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que además cuenten con prestaciones laborales, lo que lo convierte en automático a tener derecho al Infonavit, accediendo así a algún crédito hipotecario.

Cuando estás afiliado al IMSS y al Infonavit dispones de una cuenta individual en la que se registra tu Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual llega a dividirse en cuatro subcuentas: Subcuenta de Viviendas (esta será la que te permita obtener un crédito hipotecario) misma que se llega a generar con las aportaciones de la empresa en la cual laboras, con un descuento del 5% de tu salario cada dos meses.

A diferencia de un crédito bancario y el crédito Infonavit es que este último no te pedirá un historial crediticio, solamente tienes que estar afiliado al IMSS y cumplir con la precalificación, la cual consiste en analizar tu edad, salario, ahorro con el que cuentas en tu Subcuenta de Vivienda y los bimestres cotizados de forma continua en Infonavit. Rubros que son llamados comúnmente por la ciudadanía como “puntos Infonavit”.

Ahora que si estás afiliado al Infonavit y prefieres un crédito hipotecario de un banco, el Infonavit te puede apoyar por medio de la Subcuenta de Vivienda (Cofinavit), que te permitirá que saques el saldo de tu subcuenta y combinarlo con el crédito hipotecario bancario de tu preferencia, lo que te permitiría incluso no desembolsar efectivo.

Crédito Fovissste

Este crédito es para quienes trabajan en instituciones del gobierno, es decir servidores públicos, quienes están incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el ISSSTE también obtienen de forma automática tres subcuentas con la finalidad de ayudar al trabajador en su retiro, el ahorro y para su vivienda ( es decir, le otorga un crédito hipotecario para la vivienda).

El monto otorgado por el FOVISSSTE variará en cada derechohabiente, debido a que este considera su salario, antigüedad y modalidad de crédito solicitado, entre otras cuestiones, pero debe quedar claro que este crédito no llega a cubrir el 100% de los gastos de comprar una casa.

Para lograr obtener un crédito hipotecario por medio del FOVISSSTE debes ser un trabajador del Estado activo con al menos 18 meses de aportaciones en tu Subcuenta de Vivienda y muy importante, no tener ningún proceso de pensión temporal o definitiva. Cumpliendo los requisitos anteriores, entonces tendrás derecho a seleccionar una vivienda del catálogo y registrar la Clave Única de Vivienda, de forma que puedas continuar con el proceso de compra, pero ten en cuenta que tú cubrir gastos de avalúo y escrituración, entre varios más.

Apoyo del gobierno

Si el Infonavit ni Fovissste son tus opciones, ni los créditos bancarios, guarda la calma que aún tienes opción de conseguir tu vivienda con el apoyo de más opciones de financiamiento dadas por el gobierno y esta es la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que otorga subsidio a los trabajadores con menores ingresos, cuestión que los limita a obtener una vivienda, llegando a dar hasta 85 mil 758 pesos aproximadamente.