Cómo hacer una denuncia en Profeco por teléfono

Para hacer una denuncia en Profeco por teléfono, es indispensable saber diferenciar entre una queja y una denuncia: la queja la hace un consumidor que ha sufrido un abuso o un problema comercial, mientras que en la denuncia no tiene que haber un perjuicio directo contra el consumidor en particular.

Para atención al consumidor el número es: 55 5568 8722 o también puedes asistir a alguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor en el país. Es una reclamación formal cuando un proveedor te perjudica directamente al no respetar los términos y condiciones en que contratas un servicio o adquieres un bien.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el denunciante no está obligado a presentar pruebas de la falta ante la Profeco ni se le pedirán sus datos personales. Lo único que hay que hacer es describir la situación de manera breve y con todos los datos posibles, además del nombre del proveedor.

¿Que se puede denunciar en Profeco?

La Profeco puede aplicar sanciones a empresas que violen la ley

Tú puedes exponer ante Profeco actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de una porción de la sociedad.

Por ejemplo, si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, si no te dan kilos de a kilo o si las gasolineras te venden litros incompletos o si un producto se anuncia usando de publicidad engañosa, entre muchos otros casos, son susceptibles de una denuncia ciudadana.

¿Cuánto tiempo tardan en resolver una demanda en Profeco?

En los módulos Profeco también se pueden presentar quejas y denuncias

Las quejas se desahogan en un promedio de 68 días y en 20 días vía Concilianet, el servicio en línea para quejas y reclamos de la Profeco.

El plazo de prescripción de derechos y obligaciones en la Ley Federal de Protección del Consumidor, es decir, el plazo para interponer las quejas y denuncias ante la PRrofeco es de 1 año a partir de que se expida el comprobante que contenga el precio del bien o contraprestación del servicio; o bien, 1 año a partir de que se pague el bien o sea exigible el servicio.

En respuesta a tu denuncia, Profeco realizará una visita de verificación al proveedor, y si se constata que, efectivamente, lesiona los derechos de los consumidores y consumidoras, será sancionado para que no siga cometiendo abusos. Podría ser clausurado o pagar una multa económica de acuerdo a la falta.

¿Cómo levantar una queja en Profeco en línea?

Cualquier abuso por parte de los prestadores de servicios puede ser denunciado en Profeco

Para levantar una queja en línea tendrás que realizarlo a través de la página Concilianet; este es un módulo de solución de controversias en línea, en el que se desahogan las audiencias de conciliación vía Internet con aquellos proveedores de bienes y servicios que tienen celebrado un convenio de colaboración con la Procuraduría para tal fin.

Las ventajas para la y el consumidor son:

No requiere acudir a una Delegación, Subdelegación o Unidad de Servicio.

La entrega de los documentos es a través de Internet y en formato electrónico.

Menor tiempo para la solución de la reclamación.

Podrás registrarte en la parte superior derecha, señalando un usuario (correo electrónico) y contraseña.

Para ello, es necesario que cuentes con versiones electrónicas de los siguientes documentos:

Identificación oficial (por ambos lados)

Recibo o factura de compra

Garantía o contrato

Cualquier otro documento con el cual acredites la relación de consumo existente entre tú y el proveedor.

Ahora ya conoces cómo hacer una denuncia en Profeco por teléfono y por alguna otra vía, para que hagas vales tus derechos como consumidor.

