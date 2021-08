Cómo evitar la clonación de tarjetas bancarias y qué hacer si te pasa

Los fraudes bancarios, especialmente los que implican la clonación de tarjeta, han ido en aumento desde que empezó la pandemia por COVID-19, a pesar de que ahora la mayoría de las tarjetas en México requieren de un NIP para realizar transacciones.

La Comisión para la Protección y Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) reporta que siete de cada diez reclamaciones contra bancos y otras instituciones financieras están relacionadas con algún tipo de fraude.

La dependencia sostiene que los casos de reclamación por clonación de tarjetas se identifican por cargos no reconocidos, por lo que es clave que los titulares de las tarjetas revisen de forma periódica sus estados de cuenta, entre otras recomendaciones.

¿Qué hacer en caso de clonación de tarjeta?

Sigue estas recomendaciones si tienes problemas por clonación.

Cuando detectas compras no reconocidas o pagos de servicio que no contrataste, lo primero es acudir al banco y notificar el caso. La institución bancaria deberá bloquear el plástico para evitar que sigan gastando tu dinero.

Jesús Chávez, director de análisis de servicios y productos financieros de Condusef, explicó que la reclamación también debe pasar a una unidad de atención de la dependencia.

Señaló que lo más probable es que los delincuentes hayan obtenido el número de tres dígitos al reverso de la tarjeta, que les permitiría realizar compras y pagar servicios en Internet sin que el titular de la cuenta lo sepa, en caso de que no revise su estado de cuenta.

“Mucha gente no se da cuenta que le están haciendo cargos porque no revisa el estado de cuenta. Se puede presentar cargos hormiga, esto es, el pago de servicios muy pequeños y que no se perciben y que incluso ya se pueden estar realizando desde hace años sin que el titular de la tarjeta se haya dado cuenta”, explicó.

Cómo prevenir la clonación de tarjetas

Consejos que te ayudarán con la seguridad de tus plásticos.

Se recomienda a los usuarios tener activadas todas las alertas de compras y transacciones que envían las apps móviles de los bancos, para estar al día de todas las operaciones realizadas con sus tarjetas.

Para una mayor protección de las tarjetas, se recomienda también:

Nunca proporcionar información de las cuentas bancarias por teléfono, mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales.

Solicitar servicios de prevención y sistemas de alerta en el banco.

Cambiar constantemente las contraseñas

Checar estados de cuenta como práctica habitual.

No dar clic a enlaces enviados por correo electrónico que diga ser de tu banco.

Consultar constantemente el Buró de Crédito.

En caso de que sufras el robo de una tarjeta, avisa de inmediato al banco para que las cancele.

¿Te pareció útil esta información para evitar la clonación de tarjetas? Déjanos conocer tu opinión en los comentarios.

