¿Cómo enviar dinero al extranjero de forma segura?

En España es bastante común que se envíen remesas de dinero al extranjero. Pero no todas las empresas son confiables. Así que debes hacer un análisis completo antes de decidir con que empresa mandar dinero al extranjero. En este post te enseñamos cómo encontrar un servicio de calidad y sin tantas comisiones.

Empresas confiables de envío de dinero al extranjero

Hay varios factores que debes tener en cuenta antes de transferir dinero al extranjero. De esa forma, no te llevarás sorpresas con respecto al servicio. Una de las cosas que se tienen que considerar son los límites legales y los tipos de cambio disponible. Es así como tus opciones de empresa pueden ir reduciéndose hasta encontrar la que más te conviene.

Las opciones de envío son variadas y el servicio a elegir debe ser el que más se adapte a tus necesidades. Por supuesto, pareciera que este tipo de empresas siempre promocionan lo mismo, así que no hay mucha diferencia entre cuál elegir, pero no es así. Analizar la reputación de la empresa junto con los tipos de cambio que nos ofrecen es fundamental para estar seguro de lo que estamos contratando.

Por otro lado, hay que contratar servicios con comisiones bajas, a fin de cuentas si estas enviando remesas es porque tu familia lo necesita. Así que debes elegir un servicio que te ayude a ahorrar dinero y tiempo. Eso es precisamente lo que obtendrás con comparadores de remesas. Con estas plataformas tienes mucho que ganar y nada que perder.

Compara las remesas y elije la mejor

Los comparadores están diseñados para analizar desde un punto objetivo determinados servicios. En cuanto a las empresas de remesas, una plataforma de comparación te ayuda a conocer en cuánto está el cambio para ese día, las comisiones que tendrás que pagar por el servicio y el tiempo que tardará el dinero en hacerse efectivo al otro lado del mundo.

Gracias a la tecnología, este servicio es mucho más eficaz. Pero aun así, es importante elegir de acuerdo a lo que a ti te conviene. Por ejemplo, hay personas que necesitan que el dinero llegue rápido a casa, así que no prestan tanta atención a las comisiones o la tasa de ese día. No obstante, quienes requieren que llegue más dinero necesitan de un servicio con una tasa alta, no importa cuánto se tarde en llegar. Y eso es lo que te ofrece un comparador.

La ventaja de los comparadores es que son servicios gratuitos. De manera que puedes consultar la tasa del día cuantas veces quieras. Además, está disponible 24/7. Entonces, la mejor decisión es consultar con estos expertos antes de elegir una remesadora. Sin mencionar que no siempre la misma empresa te ofrecerá lo que tú necesitas.

Ahora bien, ¿son empresas confiables? Claro que sí. De hecho, uno de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de elegir una empresa de remesa es que tenga una buena reputación dentro de la comunidad que tiene por costumbre enviar dinero al extranjero.

El mejor comparador de remesas de España

Desde hace varios años, Geltgiro se ha posicionado como un referente de remesas en España. Este comparador nos ofrece una lista de empresas fiables que podemos usar para enviar dinero al extranjero, sin importar el país de destino.

Se han recopilado las empresas que los residentes de España usan más para enviar dinero a su familia. Además, se tiene en cuenta cuáles de estas ofrecen menos comisiones en el servicio. Entonces, es una gran ayuda sobre todo para quienes nunca han enviado dinero y quieres comenzar a usar este servicio en el país.

Lo mejor de este servicio es que se ofrece gratis. Puedes consultar el tipo de cambio cuantas veces quieras; jamás se te cobrará comisión alguna. De hecho, esta es una excelente alternativa para enviar más dinero sin gastar tanto. Sin duda, tu mejor opción para enviar remesas a casa.

Solo tienes que ingresar tres datos: país de origen, país de destino y cantidad de dinero a enviar. La plataforma te mostrará la lista de empresas disponibles para enviar la remesa de dinero, informándote los plazos de envío y las comisiones que se solicitan. Se ordenan de acuerdo a tiempo de envío, lo que te ayuda a tomar una mejor decisión.