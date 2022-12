¿Cómo congelar mi deuda en Coppel? Sigue este Paso a paso

¿Tienes una deuda en Coppel pero no puedes pagarla en este momento y no quieres que siga creciendo por los intereses? No te preocupes, pues existe una opción que podría ser bastante útil para ti, se trata de congelar la deuda y en La Verdad Noticias te revelamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Si estás pasando por una mala racha, pero tienes la intención de pagar puedes optar por congelar tu deuda, pero para ello tienes que solicitarlo directamente en la tienda, donde se establecerá un esquema de pagos, la cual te permitirá pagarla lo más rápido posible.

Si por alguna razón te atrasaste con los pago de tu tarjeta de crédito Coppel y estás interesado en congelar tu deuda para que no siga creciendo, lo único que tienes que hacer es:

Llamar o acercarte a una sucursal.

Explicar tu situación financiera.

Trata de llegar a un acuerdo de pagos para liquidar tu deuda.

Paga a tiempo y saldrás de deudas

¿Cuánto tiempo dura una deuda en Coppel?

Si tienes una deuda en Coppel puedes congelarla

Si no pagas tu deuda a tiempo en Coppel, te pueden poner un reporte negativo en el Buró de Crédito, el cual funciona como con cualquier otra institución que te otorgue un crédito. El tiempo depende del monto adeudado, el cual se estima en UDIS. El valor de 1 UDI es de 6.5 pesos, por lo que el reporte negativo desaparecería en:

Deudas hasta 25 UDIS (162.5 pesos), se eliminan después de 1 año.

Superiores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS (3, 250 pesos), se eliminan después de 2 años.

Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS (6, 500 pesos), se eliminan después de 4 años.

Deudas superiores a 1000 UDIS, se eliminan después de 6 años únicamente si son menores a 400 mil UDIS y el crédito no se encuentre en proceso judicial o no se haya cometido algún tipo de fraude.

¿Qué pasa con mi deuda en Coppel si me muero?

La tienda departamental te puede "mandar" a buró de crédito

Si bien en algunas tiendas departamentales cuando el titular de la cuenta fallece, la deuda pasa a ser responsabilidad de los familiares cercanos, esto no ocurre con una deuda en Coppel, pues la empresa departamental indica que si mueres y “Si cuentas con un adeudo del área de tiendas Coppel este adeudo se cancela, pero para ello son necesarios unos requisitos que tus familiares deben entregar".

