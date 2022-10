Cómo cancelar una cuenta bancaria inactiva: todos los pasos para hacerlo.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), una cuenta bancaria se considera inactiva cuando en el transcurso de 3 años no se registran movimientos, ya sean depósitos o retiros.

Después de este tiempo si hay alguna cantidad de dinero en la cuenta genera intereses mensuales y la institución financiera no cobra comisiones, el dinero sigue siendo del usuario, pero al pasar tres años más (seis en total) los recursos se van a la beneficencia pública.

Para cancelar la cuenta inactiva lo primero es que se debe dejar en ceros, el dinero se devolverá al cliente o bien indicará si hay algún interés generado por el tiempo de inactividad.

Lo que debes hacer

Tu tarjeta debe estar en ceros totales: para la cancelación primero verifica que no exista ningún movimiento a favor o cargo en contra; para verificarlo imprime tu historial de movimientos.

Procura dar de baja las domiciliaciones: aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que, mientas existan cobros pendientes, la cuenta bancaria no podrá darse de baja.

Comunica a tu institución financiera la decisión de cancelar tu tarjeta: puedes hacerlo por teléfono o por escrito en cualquier sucursal. Si abriste la cuenta con otra persona, ambos tienen que dar el consentimiento y su firma presencial para cancelarla. La institución está obligada a proporcionarte un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

Pueden pedirte que entregues el plástico personalmente. Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, sólo deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.

Este trámite es totalmente gratuito. El banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación de cualquier tarjeta, es un trámite gratuito.

¿Cómo recuperar el dinero de una cuenta inactiva?

Si transcurren otros tres años más de que fueron depositados los recursos en la cuenta global y no han sido reclamados, ni han tenido movimiento alguno, y además, el monto no excede de 300 días del salario mínimo vigente en la Ciudad de México, estos serán entregados a la beneficencia pública y ya no se podrá recuperar el dinero, indica Condusef.

Por otro lado, si la cuenta de ahorro, inversión o cheques tiene más de 300 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, estos recursos solamente se quedarán en la cuenta global, por lo que el banco no podrá transferirlos a la beneficencia.

En caso que una persona quiera reclamar el saldo ubicado en la cuenta concentradora o cuenta global, deberá demostrar que es el titular de dicha cuenta con su contrato, así como presentando una identificación oficial en su banco.