¿Cómo analizar una empresa antes de comprar acciones?

Comprar acciones es una actividad más complicada de lo que parece. Sí, es cierto que la transacción fácilmente se puede hacer en unos pocos minutos, pero antes de tomar la decisión se debe analizar muy bien la empresa en la que se planea invertir, es por ello que el reto más grande consiste en aprender a realizar un análisis de forma correcta que te permita tomar en cuenta todos los factores que puedan influir en tu elección. Por supuesto, esto no es algo que se aprenda de un día para otro, requiere de mucho estudio, compromiso y dedicación, pero una vez que logres dominarlo, podrás aumentar tu confianza a la hora de escoger en que empresa colocar tu dinero y no fracasar en el intento.

¿Cuáles son los tipos de análisis que debes realizar?

Antes que nada es necesario que sepas que existen varios tipos de análisis, los principales son: El análisis económico, el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis económico es de gran utilidad ya que es él que nos va a permitir determinar y estudiar situaciones u acontecimientos locales o globales que puedan beneficiar o perjudicar sectores específicos del mercado. Este análisis es preciso combinarlo con el análisis técnico, para ello debes estudiar las gráficas con el propósito de predecir las tendencias en los cambios del precio. Dichas gráficas, así como otras herramientas de análisis técnico, las proporciona la plataforma que ofrece el bróker con el que hayas decidido, es por ello que es muy importante elegir uno que te proporciones todos los instrumentos que necesites, por lo cual se hace necesario prestar especial atención a conocer cuáles son las mejores plataformas de trading. Al combinar estos dos tipos de análisis tendrás una idea mucho más clara de que acciones comprar, pero aun así, no es suficiente. Es indispensable realizar un análisis fundamental, al principio esto puede parecer demasiado trabajo, pero recuerda que es tu capital el que está en juego. Este último análisis consiste en estudiar profundamente diferentes datos proporcionados por las empresas en las cuales se piensa invertir como lo son el comportamiento de las ventas y utilidades, las estrategias corporativas, etc., y con base a la información que éstas proporcionen pronosticar sus perspectivas y tratar de determinar cuál es el valor de las acciones.

¿Qué tipo de empresas debes analizar?

Si una vez que hayas recolectado toda la información necesaria sobre las empresas en las cuales deseas invertir, aun no estás seguro de tomar una decisión, puedes explorar otras alternativas para invertir tu dinero, como por ejemplo, las criptomonedas, divisas forex y fondos de inversión. Pero si por otro lado, estás completamente seguro de invertir en acciones, puedes optar por incluir varios factores a evaluar en tu análisis, como por ejemplo, saber si la industria está monopolizada, o si por el contrario, existen varios competidores en el mercado. También podrías preguntarte qué tanta influencia tienen los avances tecnológicos en esta empresa y como ha ido creciendo. Warren Buffett, el inversionista más importante de los últimos 40 años expresa que solo invierte en empresas monopolio, ya que este tipo de empresas dominan todo el mercado de ofertas. Al poseer este poder, lo suelen utilizar para aumentar los precios y reducir la cantidad producida a modo de obtener mayores utilidades, esto obviamente representa una gran ventaja si decides invertir en este tipo de acciones. Por último si antes de realizar una inversión deseas consultar una segunda opinión, no olvides que debe ser la de una persona con gran experiencia en el área. No te dejes llevar por las opiniones de familiares, amigos, aficionados o personas que no sepan del tema.