¿Cómo afrontan las commodities y los mercados financieros el clima de inestabilidad internacional?

Acostumbrados a veranos tranquilos sin que nada relevante altere la tranquilidad estival, asistimos con gran interés este año al desarrollo de acontecimientos con implicación internacional que pueden alterar, o de hecho ya lo están haciendo, la economía global con fuerza. Saber interpretar las mareas de la política internacional es una de las claves para obtener una lectura del mercado correcta.

Pasemos a analizar los principales acontecimientos que están afectando a los mercados financieros y las economías del mundo.

Neoproteccionismo y tensión bélica

La guerra comercial que está enfrentando a las dos superpotencias de comienzos del siglo XXI, China y EUA, y el consiguiente proteccionismo, que parece resurgir con fuerza mediante gravosos aranceles, tiene incidencia en la compraventa de materias primas, puesto que uno de los efectos secundarios menos deseables de estas prácticas es la retirada de una gran masa monetaria de la circulación, ya que el mercado se para.

Aunque obviamente los aranceles tienen el efecto de que descienda la producción industrial en general, uno de los recursos fundamentales de la industria, el petróleo, no solo no ha caído si no que ha sufrido subidas generalizadas. Si hace tan solo dos semanas el petróleo Brent cotizaba a poco más de 56 USD, a 21 de agosto ya estaba a 60,61 dólares. El WTI pasó en el mismo periodo de tiempo de cotizar a 51,09 dólares a 55,98.

No es igual de halagüeño el caso del gas natural, que, aunque ha subido ligeramente durante este mes de agosto apenas ha pasado de 2,083 a 2,164 dólares.

Además, la tensión que hay estos días en torno al Golfo de Ormuz, una de las vías más importantes para suministrar al mundo el petróleo del Golfo Pérsico, ha ayudado a que el precio del petróleo no se desplome.

La incidencia de estos factores, unidos a otros de índole interna, están pasando factura a las economías de la eurozona de una forma mucho más perniciosa. Alemania, conocida como la locomotora europea ha caído un 0,1 por ciento en el segundo trimestre del año, acuciada no solo por los acontecimientos internacionales sino también por las tensiones que sacuden la coalición que gobierna el país centroeuropeo. Tanto es así que la poderosa Federación Alemana de la Industria ya ha pedido a la canciller alemana Ángela Merkel que tome medidas urgentes, a lo que Merkel ha respondido con un plan de rescate, que aún está pendiente de ser aprobado por el Parlamento.

La soja, el alimento del dragón chino.

Atrás han quedado los tiempos felices para los productores de soja (en febrero del 2018 la soja llegó a cotizar a 1.070 dólares) ya que la misma guerra comercial que ya empieza a afectar a las economías europeas ha hecho descender el precio del proteínico vegetal, y actualmente cotiza a 873 USD. Y si es que desde hace más de un lustro China había puesto sus ojos, y su dinero, en América como suministradora de la soja que alimentase a sus casi 1.400 millones de bocas, parece que la enemistad que ha surgido a ambos lados del Pacífico flaco favor está haciendo a la posibilidad de que continúe esta antaño fructífera relación.

Criptomonedas, el recurso digital

Como valor de reserva en el que parece que van camino de convertirse las criptomonedas, la inestabilidad económica y política está ayudando en gran medida a que bitcoin, entre otras, rememore en parte el feliz final del 2017.

En vez de oro algunos inversores se lanzan a comprar criptomoneda, y la enorme fluctuación de precios hace que, el ya de por si extremadamente volátil mercado de las criptodivisas, sufra grandes subidas y bajadas, convirtiéndolo en hábitat ideal para el trading sobre su precio (con CFDs), que podemos realizar con brókeres online regulados como easyMarkets. Siempre teniendo en cuenta que la inversión a través de CFDs precisa de conocimientos de los mercados financieros avanzados, y en especial de este tipo de instrumentos financieros, por su complejidad y riesgo para el inversor minorista.

Si BTC comenzaba el año con una poco lucida cotización de entre 3 000 y 4 000 dólares por unidad, actualmente deberemos desembolsar 10 127 dólares si queremos poseer uno. Y para ello tendremos que acudir a algún Exchange o plataforma P2P, como Localbitcoins.

Protestas en Hong Kong

Las protestas que se están desarrollando en la antigua colonia británica, por lo que los ciudadanos consideran una intolerable intromisión de Pekín en sus asuntos, ha afectado de manera dramática al bono a diez años hongkonés, si el 1 de agosto su rentabilidad estaba en 1,648, ya se ha dejado un 30 por ciento de su valor y 21 días después su rentabilidad se sitúa en apenas 1,1%.

Saber reaccionar a tiempo

Los acontecimientos internacionales no son ni buenos ni malos para el inversor, siempre que no desemboquen en una guerra o catástrofe humanitaria, por supuesto, simplemente ha de saber leer entre líneas para situarse en la mejor posición posible.