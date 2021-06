¿Cómo afecta el outsourcing a los trabajadores y a sus prestaciones?

La evasión fiscal de las empresas es la principal razón de que el outsourcing afecta a los trabajadores, privandolos de las prestaciones de ley correspondientes, dichas faltas se verán reguladas por la nueva reforma laboral implementada recientemente.

A continuación te informa acerca de la manera en que el outsourcing afecta a los trabajadores y a sus prestaciones, así como, la nueva legislación que se ha implementado para evitar estos desvíos.

Outsourcing afecta a los trabajadores

Outsourcing afecta a los trabajadores

La subcontratación laboral, si bien es una alternativa de ahorro y eficiencia para las empresas, el mal manejo ocasiona desventajas directas en las prestaciones de los trabajadores como las siguientes:

Pensiones y liquidaciones más bajas

De acuerdo con Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), el outsourcing afecta a los trabajadores y la hacienda pública, ya que se encuentra el subregistro de los trabajadores al Seguro Social con salarios más bajos de los percibidos realmente, por lo que estos reciben pensiones menores a las que tienen derecho.

Con ello, la secretaría agregó que los trabajadores sufren afectaciones en fondos de vivienda, en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades.

Menos prestaciones laborales

Respecto a la simulación laboral, el outsourcing afecta a los trabajadores al no recibir su reparto de utilidades, en su estabilidad al ser despedidos y recontratados nuevamente con el fin de impedir que generen antigüedad, al tiempo que se les impide su organización libre para exigir mejores condiciones de trabajo.

Asimismo, reveló que una de las prácticas que utilizan las empresas es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos en enero o febrero para no generar antigüedad o no adquirir derechos.

Evasión fiscal

En cuanto a los daños a la hacienda pública, la secretaria explicó que muchas de estas empresas de outsourcing o subcontratación están relacionadas a factureras y cometen delitos como la evasión fiscal y de cuotas al IMSS e Infonavit, por lo que se afecta a su vez a los servicios de salud del Estado.

Además de que el outsourcing afecta a los trabajadores, estos esquemas de subcontratación también afectan a empresas que sí cumplen con lo establecido en la ley, porque hay una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el pago como por la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social.

¿Qué determina la reforma laboral del outsourcing?

Reforma laboral para regular el outsourcing

La nueva reforma del outsourcing, publicada en el DOF, tiene como finalidad prohibir la subcontratación de personal, mejorar las condiciones de empleo y combatir la manera en que el outsourcing afecta a los trabajadores, sin embargo, no desaparece como tal, sino que únicamente tendrá más candados para evitar las malas prácticas. Por ejemplo:

Subcontratación especializada

El acuerdo contempla prohibir la subcontratación de personal, que anteriormente regulaba el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, para dar paso a la subcontratación de servicios u obras fuera del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.

A partir de la reforma no podrá subcontratar a personal directo con la actividad preponderante de la empresa. No obstante, sí podría hacerlo con servicios que no sean de su giro principal.

Contratación de trabajadores

La reforma beneficiaría a los trabajadores que estaban subcontratados, ya que podrían ser contratados con las prestaciones correspondientes: antigüedad, seguro social, bonos o vale, o bien, liquidarlos conforme a la ley, es decir, al 100%.

Utilidades

Otro de los cambios en el outsourcing es la forma de calcular la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), que tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, según resulte más favorable para el trabajador.

Registro de la STPS

Dentro de los cambios en el outsourcing se establece que las empresas que proporcionen servicios de subcontratación deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo. Dicho registro será público y estará disponible para consulta en internet, además que deberá renovarse cada tres años.

¿Cómo afecta el outsourcing a México?

Outsourcing afecta a los trabajadores y a México

Aunque, en teoría, la reforma laboral contra el outsourcing plantea beneficiar al trabajador al otorgarle mayores beneficios de contratación, la realidad es que pocas empresas podrán internalizar a sus empleados.

De acuerdo con Diego Naveda, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), se estima que el 90% son micro, pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos y la infraestructura suficiente.

Se calcula que de la cifra de 5 millones de trabajadores en el sector de subcontratación que reporta el INEGI , entre 40 y 50% de los trabajadores podrían transitar a esquemas legales que carecen de seguridad social, como podría ser el caso de trabajadores por honorarios o salarios asimilados.

Como puede verse, el outsourcing afecta a los trabajadores desde su contratación hasta su liquidación y con la nueva reforma laboral se pretende combatir estas injusticias que terminan afectando a las familias de cada trabajador.

