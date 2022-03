Comenzar a invertir con el bróker 70trades

Una persona que ha tenido experiencia utilizando un broker, es una persona más que puede generar que otra le preste atención a esta opción como medio para ganar dinero, para mejorar las finanzas, y para buscar crecer y mejorar la situación económica individual. En la actualidad hay cientos de opciones para elegir, que compiten por atraer a nuevos usuarios cada día.

70trades es un bróker que se propone que expertos y principiantes puedan tener una buena experiencia. "Mi asesor de inversiones me aconsejó que no me desanimara al empezar. No gané demasiado dinero hasta obtener algo de experiencia, pero me alegro de haber seguido operando en bolsa", son las palabras de una usuaria-disponible dentro de la plataforma- que sirve como punto de partida para conocer más en profundidad las características de este broker.

En esta nota te contamos cuáles son sus características, cuál es su misión, y que opinan los usuarios que ya la han utilizado.

Acerca del bróker 70trades

"Con la aplicación para móviles de 70Trades puedo operar en bolsa y obtener beneficios en cualquier parte. En una ocasión, gané 608 $ en cinco minutos operando con petróleo: así de fácil." Tomamos este testimonio como punto de partida, porque en él se puede apreciar el beneficio del acceso a través de su versión móvil. Esta aplicación de descarga e instalación gratuita, únicamente pesa 18 MB para android, una cifra baja y que no afecta a los dispositivos móviles. Por otra parte, es posible ver una de las características del trader-que lo diferencia del inversor tradicional-y es que es posible ganar dinero en tan solo 5 minutos, un plazo totalmente corto, impensado en las inversiones tradicionales.

Hoy en día la oferta de brokers online es tanta, que son los detalles los que diferencian a unos de otros y pueden determinar que un usuario decida registrarse. El acceso, es uno de los puntos a tener en cuenta. La versión web de 70trades no requiere descargar ni instalar nada, es posible acceder, navegar e invertir a través de su sitio web. Mientras que la versión móvil brinda la ventaja de funcionar mediante una app muy liviana, que brinda el beneficio de poder operar desde cualquier sitio.

Registrarse, en sencillo. En la página de inicio anuncia que los pasos son fáciles y gratuitos, y hay un zócalo azul para comer el registro y validar la cuenta, fácil de ser visto. Por otra parte, actualmente este bróker opera con 3 idiomas, entre los que se encuentra el español.

Opere con un bróker galardonado. Los reconocimientos obtenidos por 70trades

En el marco de la competencia entre brokers por atraer la mayor cantidad de usuarios posibles, son los detalles los que marcan la diferencia. La confianza, la transparencia y la calidad del broker, son elementos indispensables que todo bróker de calidad debe tener. En el caso de 70trades, existe una particularidad: no solamente es posible ver la calidad de su servicio a través del testimonio de sus usuarios, sino también mediante galardones que ha recibido hasta el momento, signo de la calidad y transparencia del broker.

Algunos de los premios recibidos más importantes, son:

Potente plataforma de trading

Gerente de cuenta personal 24 horas

Sesiones de formación uno-a-uno

Noticias gratuitas y análisis diarios

Líder en promociones y bonos

Sitio del año

Foreign Exchange Awards 2010

Mejor proveedor en trading de derivados financieros 2010

Mejor bróker de forex 2010 de Australia

Mejor bróker de forex 2010 de Latinoamérica

Crear una cartera. Uno de los beneficios de 70trades

La creación de carteras es un proceso delicado, por lo que es necesario considerar las opciones meticulosamente antes de escoger. Esta herramienta de creación de carteras está diseñada para ayudar a los agentes a elaborar una cartera más equilibrada que se adapte a las necesidades bursátiles de cada usuario que se registre, una herramienta significativa y sin dudas distintivas en comparación con otros brokers.

OPERACIONES SIMPLIFICADAS CON 70TRADES

El bróker 70trades otorgará siempre la posibilidad de seleccionar entre una gran relación de acciones, productos básicos, divisas e índices. Entre las acciones con las que permite operar con este bróker se incluyen las de Apple, Facebook, Walt Disney, Citigroup, General Electric y Google.

Las divisas y los pares de divisas son los activos con los que más se opera en dicho mercado: se compra una de las divisas del par mientras que se vende la otra. Algunos pares de divisas con los que permite operar 70TRADES son EUR/USD, GBP/EUR, CAD/CHF, GBP/SEK, USD/PLN y NZD/JPY.

Los productos básicos son bienes con los que se pueden realizar operaciones bursátiles, como oro, plata, petróleo, maíz, café, cobre, gas natural, etc. Debe tener en cuenta que al operar en bolsa con productos básicos no compra físicamente los bienes comerciables, es decir, que no se le entregarán oro o maíz. Al igual que lo que sucede con las acciones, al operar con productos básicos se especula con respecto a su valor de mercado. Esta información es importante tenerla en cuenta, porque permite comprender el funcionamiento del trading.

Por otra parte, los clientes de 70Trades una recibirán una protección total en sus primeras posiciones protegidas (“FPP”), una herramienta importante para que los nuevos usuarios operen con mayor tranquilidad.

Los pasos para crear una cartera son: elegir entre rangos de edad, años de experiencia, rango y monto de inversión.

Formación brindada por 70trades

Este bróker ofrece un curso virtual que aborda los principios de las operaciones bursátiles e incluye un análisis completo de las herramientas y servicios. El usuario que decida aprovechar esta herramienta, que forma parte del servicio, al final podrá comprender mejor la relación con su gestor de cuenta, la aplicación para móviles y el calendario económico y, lo más importante, aprenderá a operar en bolsa y a obtener un beneficio de ello en el mediano plazo.