Cliente denuncia a Soriana ante Profeco pero los usuarios defienden a la tienda

A través de redes sociales un cliente denunció a Soriana ante la Profeco por los presuntos cobros indebidos que hace la tienda ya que detalló que anuncia precio y cobra otro, lo que desató su enojo, pero cuando hizo público todo, la situación se volcó en su contra.

Todo inició con una publicación en Twitter, en la que buscaba exhibir y atacar a la tienda por cobrar un peso de más en un cartón de huevos que desató una ola de polémica en redes sociales.

“Atentos, en tienda Soriana etiquetan las cosas y llegas a la caja y cobran otro precio. Por ejemplo el huevo a $40 y me lo estaba cobrando en $41”.

Supuestas pruebas contra Soriana ante Profeco

Twitter se dividió en opiniones

El tuit se llenó de diversas reacciones ya que muchos intentaron ponerle en sus zapatos y narraron sus propias experiencias, mientras que otros se pusieron del lado de Soriana, y etiquetaron a la Procuraduría Federal del Consumidor en las pruebas que demuestran que el error no fue de la tienda.

Todo inició por una caja de huevos, cuando el cliente reclamó el precio de 40 pesos por una caja de huevos de Bachoco, cuando el precio real es de 41 pesos, y él entregó una caja de la marca Tehuacan.

Los usuarios aclararon que la denuncia contra Soriana no era válida pues el error fue de él, y no de la tienda debido a que no se fijó en la marca que escogió.

¿Cómo hacer una denuncia en Profeco?

La denuncia puede tardar varios días en concretarse

Se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) que esté más cercana al domicilio.

En caso de ser residente en el extranjero, se puede ingresar al sitio Concilia desde el extranjero.

Por internet, cuando el proveedor participe en Concilianet.

Se puede dirigir un escrito a asesoria@profeco.gob.mx.

En este caso, la denuncia ante la Profeco en contra de Soriana ha desatado mucha polémica, pues el usuario se habría equivocado en el producto que escogió.

