Cláusula 'sunset' queda fuera del acuerdo comercial EU-México

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, informó que la duración del acuerdo logrado por México y EU será de 16 años y no de cinco como había propuesto Donald Trump.

La cláusula 'sunset' quedó fuera del tratado comercial, recientemente bautizado por el presidente estadounidense como Acuerdo Comercial EU-México, y sería revisado cada seis años.

Lighthizer detalló que si para esa fecha no se llega a un acuerdo, el tratado no se rompe pero se vuelve a discutir al año posterior con el objetivo de brindarle más 'tiempo de vida'. En caso de que las naciones no logren avanzar el pacto terminaría en 16 años. Por lo que la primera negociación sería el próximo 2024.

Algunos medios informaron que la propuesta estadounidense referente a la estacionalidad, que condicionaría a México a vender ciertos productos agrícolas en épocas específicas del año, ha quedado descartada.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos explicó que México accedió a eliminar el capítulo 19 de resolución de controversias.

Una fuente de Reuters informó acerca del sector automotriz, que se incrementará el contenido de autopartes de 62.5% al 75%. Además pedirá que entre el 40% y el 45% del contenido de los autos se realice por trabajadores con salarios de 16 dólares la hora.

Lighthizer manifestó que por el momento en el plan no se fijarán límites a las importaciones de vehículos ligeros procedentes de México.

El acuerdo comercial entre México y Estados Unidos se confirmó este lunes por la mañana, cuando Donald Trump dio una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, a la que se sumó el presidente Enrique Peña Nieto vía telefónica.

Ahora Canadá se suma a las negociaciones para llegar a un acuerdo trilateral.