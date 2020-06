Cirque du Soleil se declara en bancarrota debido a la pandemia de Covid-19

La compañía Cirque du Soleil Entertainment Group ha hecho la petición formal de protección por bancarrota debido a que la pandemia de COVID-19 le obligara a cerrar sus centros de espectáculos en todo el mundo.

Desde marzo, Cirque du Soleil buscó alternativas para encarar acreedores

Debido a esta situación y ante la falta de las grandes multitudes necesarias para generar ingresos, Cirque du Soleil tuvo que despedir a 4,679 empleados, es decir, cerca del 95% de su fuerza laboral el 19 de marzo, esto después de cerrar 44 producciones para cumplir con las normas sanitarias de todo el mundo.

La compañía con sede en Montreal, controlada por el gigante de capital privado TPG Capital, ha hecho la petición formal de protección judicial a través de la Ley de Acuerdos de Acreedores de Empresas en Canadá, esta solicitud será revisada por el Tribunal Superior de Quebec el martes, mientras tanto, la compañía también busca el mismo camino en Estados Unidos de acuerdo con el Capítulo 15 de la ley norteamericana.

La historia del Cirque du Soleil es interesante, ya que pasó de ser una compañía de artistas callejeros de Quebec al gigante mundial del entretenimiento en vivo; ahora los accionistas de la compañía llegaron a un acuerdo provisional entre TPG, Fosun International Ltd. con sede en Shanghai y Caisse de Depot et Placement. du Quebec El brazo de inversión y préstamos del gobierno de Quebec, Investissement Quebec (IQ), que participa como prestamista.

Cirque du Soleil en bancarrota por COVID-19

Esta propuesta ofrece que los patrocinadores aporten US $ 300 millones en el negocio reestructurado, lo que busca respaldar un reinicio exitoso y así hacer frente a las responsabilidades del Cirque du Soleil.

En este contexto, IQ sería el principal proveedor de deuda, aportando US $ 200 millones de los US $ 300 millones ofrecidos, mientras que los accionistas adquieren sustancialmente todos los activos de la compañía para una combinación de efectivo, deuda y capital, también se especificó que los acreedores existentes de Cirque du Soleil recibirán US $ 50 millones de deuda no garantizada de devolución, así como una participación de capital del 45 % en la empresa reestructurada.

Parte del problema de Cirque du Soleil proviene de las diversas adquisiciones que tenían por intención diversificar los ingresos de la compañía, sin embargo la pandemia resultó en el momento menos oportuno, lo que propició una deuda incosteable.

En 2017, la compañía adquirió Blue Man Productions, el año subsecuente se hizo de la compañía de entretenimiento infantil VStar Entertainment Group y el año pasado, integró a su consorcio Works Entertainment junto con su compañía de magos.

A causa del COVID19 la empresa será reestructurada

Cirque du Soleil, contrató asesores para analizar las opciones con respecto a la reestructuración de la deuda en marzo, cuando se vio obligada a realizar el recorte de casi 3,500 empleados.