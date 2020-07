Cinco cosas que debes saber este jueves 16 de julio

Los futuros de acciones caen cuando los datos revelan una imagen mixta para una recuperación en China; Bank of America, J&J y Netflix informan ganancias; las cuentas de Twitter de Elon Musk, Jeff Bezos y Barack Obama son pirateadas, estos casos los más relevantes que debes saber este jueves 16 de julio.

Recuperación de China

Los futuros de acciones disminuyeron el jueves cuando los datos de China revelaron que la segunda economía más grande del mundo volvió a crecer en el segundo trimestre, pero persistieron los signos de debilidad, particularmente en las ventas minoristas.

Las acciones también bajaron debido a las intensas tensiones entre Washington y Beijing. La administración Trump está considerando una prohibición radical de viajar a los Estados Unidos por miembros del Partido Comunista Chino y sus familias, informó The New York Times, citando a personas familiarizadas con la propuesta. La medida probablemente resultaría en represalias de China.

El compuesto de Shanghái cayó un 4,5% el jueves, la peor caída desde que comenzó la pandemia de coronavirus, después de que el producto interno bruto aumentó un 3,2% en el segundo trimestre, luego de una fuerte caída en el primer trimestre, a medida que las medidas de bloqueo se suavizaron. Las ventas minoristas cayeron un 1,8% en junio, sin embargo, el quinto mes consecutivo de disminución.

Los contratos vinculados al Dow Jones Industrial Average cayeron 171 puntos, los futuros del S&P 500 cayeron 21 puntos y los futuros del Nasdaq cayeron 144 puntos.

Las acciones en Wall Street terminaron al alza el miércoles por la noticia de que un candidato a la vacuna contra el coronavirus de Moderna (MRNA) - Get Report produjo la respuesta inmune deseada y ganancias más fuertes de lo esperado de Goldman Sachs Group GS.

El Dow terminó 227 puntos, o 0.85%, a 26,870, el S&P 500 subió 0.91% y el Nasdaq ganó 0.59%.

Bank of America y Netflix informan ganancias

Johnson & Johnson informó ganancias ajustadas en el segundo trimestre de 1.67 dólares por acción, más que las estimaciones de los analistas de 1.49 dólares.

Bank of America ganó 37 centavos en el segundo trimestre, superando las previsiones de 28 centavos.

Netflix está programado para reportar ganancias después de la campana de cierre del jueves.

Johnson & Johnson participa en el club de miembros de Alertas de acción de Jim Cramer PLUS.

El calendario económico del jueves incluye reclamos semanales de desempleo a las 8:30 a.m. ET, la Encuesta de Perspectivas Comerciales de la Fed de Filadelfia para julio a las 8:30 a.m. y las ventas minoristas de junio a las 8:30 a.m.

Las cuentas de Twitter pirateadas

Las cuentas de Tesla, Elon Musk, Jeff Bezos y otras personas de alto perfil como Barack Obama, Joe Biden y Warren Buffett fueron pirateados por una persona o grupo que busca criptomonedas.

El primer tweet fue enviado desde la cuenta de Musk, con el mensaje afirmando que "se sentía generoso debido a Covid-19" y prometiendo duplicar todos los pagos enviados a una dirección particular de Bitcoin. Después de que se eliminó el primer tweet, aparecieron otros dos con un mensaje similar.

Posteriormente se enviaron tweets similares desde las cuentas de Bezos, Microsoft, Bill Gates, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York Mike Bloomberg, Obama y desde la cuenta corporativa de Twitter de Apple, entre otros. Los tweets sospechosos también aparecieron en las cuentas de varias compañías de criptomonedas, lo que sugiere que los tweets eran parte de una estafa de colección de Bitcoin.

Twitter dijo que detectó lo que creemos que es un ataque coordinado de ingeniería social por parte de personas que se dirigieron con éxito a algunos de nuestros empleados con acceso a sistemas y herramientas internos.

También añadió: estamos investigando qué otra actividad maliciosa pueden haber realizado o información a la que hayan accedido y compartiremos más aquí cuando la tengamos.

Las acciones de Twitter cayeron 6.64% a 33.30 dólares en el comercio previo al mercado el jueves.

25,000 trabajadores podrían perder sus trabajos

American Airlines emitirá una notificación a 25,000 empleados, o el 29% de su fuerza laboral de los EE. UU., Que se enfrentarán a posibles licencias el 1 de octubre, ya que la demanda de viajes para vuelos durante la pandemia de coronavirus ha sido extremadamente débil.

Un memorando del miércoles del CEO Doug Parker y el presidente Robert Isom dijo que American espera evitar algunos de los permisos, que incluyen alrededor de 10,000 asistentes de vuelo y 2,500 pilotos.

En el memorando se puede leer: esperamos reducir significativamente el número real de licencias por medio de programas mejorados de licencia y salida anticipada para grupos de trabajo representados, que estamos anunciando hoy.

Las acciones de American Airlines disminuyeron 4.61% a $ 12.82.

United Airlines dijo la semana pasada que enviaría avisos de licencia a unos 36,000 empleados, aproximadamente el 45% de su total global, en las próximas semanas, advirtiéndoles que si la demanda de las aerolíneas no mejora, se vería obligado a recortar El personal una vez que los términos de su acuerdo de préstamo gubernamental de 5 mil millones de dólares, que formaron parte de la Ley CARES a principios de esta primavera, vence el 1 de octubre.

Coronavirus

El número de casos globales confirmados del coronavirus ha aumentado a 13,565,868, según la Universidad Johns Hopkins, y las muertes aumentaron a 584,385.

Estados Unidos tiene 3,499,398 casos de coronavirus, la mayor cantidad en el mundo, según Johns Hopkins. Las muertes en los Estados Unidos han aumentado a 137,419, también la mayor cantidad en el mundo.

Texas registró un récord de 110 muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus y casi 11,000 nuevos casos de virus, según datos del departamento de salud estatal, informó Bloomberg.

El número de muertos del estado desde el comienzo de la pandemia aumentó a 3.432.