Canasta básica con incremento de hasta el 20%

Así como “incrementó” el salario, también lo hicieron los precios de la canasta básica, por lo que la pregunta es ¿realmente ese aumento beneficia a la población?

"Ya subió todo desde diciembre; si subieron el sueldo, pero también a los productos por lo que no es de ayuda el aumento al salario, además que no a todos le subieron el sueldo, solo a los que realmente ganaba el sueldo mínimo, así que ni emocionarse por un disque aumento”, relató, doña Gabriela Ruiz ama de casa.

Los precios de algunos productos de la canasta básica registran incrementos de hasta un 20 por ciento, como es el caso del kilogramo de huevo, de la carne de res para asar, la leche, el aceite y el pan de caja.

La información disponible por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre los precios de alimentos al consumidor de Mérida es que, en promedio, los precios del huevo, la carne de res, la leche, el aceite y el pan eran menores en el mes de agosto, que es el último mes de consulta (diciembre) en la plataforma del Instituto.

Por su parte trabajadores de tiendas de autoservicio confirmaron que los aumentos comenzaron poco a poco desde el mes de diciembre, desde 25 centavos hasta un peso, y al parecer en "centavitos" sigue el aumento.

Aumenta salario pero también el costo de productos básicos de alimentación

“Los años anteriores las alzas se han dado desde la primera quincena de diciembre, y ahora no fue la excepción, creo que lo hacen cuando se entregan aguinaldos, para que la gente no lo sienta tanto, creo que el único producto que no incrementó su precio fue el azúcar estándar, pero el resto aumentó hasta 6 pesos” comentó Marisol, empleada de supermercado.

A nivel nacional el presidente AMLO, informo del plan “Que nadie en México padezca de hambre y desnutrición”, por lo que presentaron una nueva canasta básica de 40 productos, que estarán a precios accesibles en las tiendas de la empresa del gobierno de seguridad alimentaria, (Diconsa y Liconsa); “buena la intensión de presidente, pero realmente los sueldos por mucho “aumento” que según den, no nos alcanza ni para lo básico, uno necesita tener más de un empleo o doblar turnos para poder sacar una cantidad considerable para realmente la familia tenga lo básico” Jaime Sánchez padre de familia.

_Eliza Ongay