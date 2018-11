Canasta básica afectada por altos incrementos en todos los rubros

Desde julio la canasta básica tuvo un incremento de 7.39 por ciento, la inflación se ubicó en un nivel de 4.81%, continuando con la tendencia de aceleración que se comenzó en junio de este año, incluso por encima de la media nacional que fue de 4 por ciento, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inflación anualizada en Mérida creció de septiembre a octubre, al pasar del 4.4 por ciento al 5.4 por ciento, empujada principalmente por el alto costo de las tarifas eléctricas y los combustibles, lo cual ha traído un desbalance en las familias yucatecas.

En los mercados de Mérida los precios del fruto verde y el jitomate descendieron a 40 y 13 pesos por kilo. Por su parte el huevo, endulzante y cebolla subieron a 26, 25 y 9.90 pesos, respectivamente, el tanto, el kilogramo de cítrico se mantuvo en 5.0 pesos.

Las cifras del Inegi señalan que dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevó 2.4 por ciento como consecuencia, en mayor medida, de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país, incluida la capital yucateca.

El aumento de precios contemplados en la canasta básica repercute de manera importante en el gasto realizado por la mayoría de los hogares, debido a que está compuesta aproximadamente por 80 artículos indispensables para que las personas cubran sus necesidades básicas.

¿Cómo se determina el precio de la canasta básica?

Para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, ingresos y encuestas. La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) emitida por el INEGI proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.

“Sin trabajo y con los aumentos que se dan a cada rato no sé a dónde iremos a dar, y el gobierno no hace mucho, así que se come lo que se puede.”