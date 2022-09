Cambio de empleo: ¿Qué sucede si no cancelo mi tarjeta de nómina?

¿Decidiste cambiar de trabajo o simplemente te despidieron?, es muy probable que ya no utilices la tarjeta de nómina, cuenta que la empresa en la que laborabas abrió a tu nombre para depositar tu sueldo y prestaciones; sin embargo, es importante la canceles, ya que podrías perder dinero.

Y es que, si no cancelas tu tarjeta de débito, ésta podría volverse ‘inactiva’ y generar saldo negativo por comisiones de mantenimiento. Esta cantidad deberá de cada institución financiera.

¿Cuándo se considera una cuenta inactiva?

Cuando una cuenta bancaria deja de tener operaciones en al menos tres años, se le considera como inactiva. Es decir que en ese tiempo no realizaste depósitos o retiros. Hay que destacar, que el cobro de comisiones no se considera un movimiento financiero.

El banco tiene la obligación de avisar al domicilio registrado en la cuenta, con 90 días de anticipación a que se cumplan los tres años de inactividad, que tus recursos se irán a la cuenta global; sin embargo, durante este período el monto depositado sigue siendo tuyo, explica la Condusef.

¿Qué sucede con el dinero que está en una cuenta inactiva?

La Ley de Instituciones de Crédito,señala que los bancos tienen la obligación de enviar a la Beneficencia Pública los recursos ubicados en cuentas, tanto de ahorro como de inversiones, que no han reportado movimiento luego de 6 años.

El monto que se puede enviar a la Beneficencia Pública no debe de exceder los 300 salarios mínimos vigentes. Si la cuenta inactiva excede ese monto, la institución bancaria deberá depositarlos en una cuenta global y no serán transferidos, señala la Ley de Instituciones de Crédito.

¿Cómo cancelar la cuenta de nómina?

A continuación, te presentamos algunas consideraciones que debes tomar en cuenta y cómo cancelar tu tarjeta de nómina.

1- Tu tarjeta debe estar en ceros totales: para llevar a cabo la cancelación primero verifica que no exista ningún movimiento a favor o cargo en contra, para ello imprime tu historial de movimientos y verifica cada uno de los cargos por pagar.

2-Procura dar de baja las domiciliaciones: aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que, mientras existan cobros pendientes, tu cuenta bancaria no podrá darse de baja.

3-Comunica a tu institución financiera la decisión de cancelar tu tarjeta: puedes hacerlo por teléfono o por escrito en cualquier sucursal.

Algunas veces pueden pedirte la tarjeta además de llenar un formulario. Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, solo deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.

4-Este trámite es totalmente gratuito: el banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación, es un trámite gratuito.

5- Para verificar que ya no tengas ninguna deuda con el banco puedes pedir un reporte especial al Buró de Crédito.

