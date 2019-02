Cambio de conciencia, adiós al plástico

El uso del popote para consumir bebidas es una costumbre que se ha ido extinguiendo en las últimas fechas, al grado que en los propios restaurantes yucatecos han buscado la manera de evitar su uso.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandra Pacheco Montero, confirmó que los restauranteros se unen a la campaña para disminuir el uso de popotes, por la mejora del medio ambiente.

En el tema del popote es donde hay mayor conciencia e incluso 9 de cada 10 los restaurantes que pertenecen a la Canirac no lo usan salvo que el cliente lo solicite, y en ese caso los que ya se usan son biodegradables.

Sin embargo dejo claro que la eliminación de las bolsas plástico debe hacerse de manera gradual, ya que los productos biodegradables son de mayor costo, sobre todo con respecto a los empaques de unicel que llegan a costos hasta de mil por ciento.

Contribuir a cuidar el medio ambiente debe ser, dijo, no solo una decisión del Gobierno si no un proyecto en conjunto y en un tiempo razonable para que no afecte la industria, por lo que se busca transitar de forma gradual a la sustitución, eliminación y consecuente prohibición de bolsas plásticas para fines de transportación, carga o traslado de mercancías, así como de popotes plásticos.

“Estamos a favor de eliminarlo para cuidar el medio ambiente, sin embargo todos los actores en esta decisión hay que hacerlo más consiente y gradual, todo con el fin de reducir la basura”, puntualizó.

bolsas y popotes de plástico desaparecerán en Yucatán.

Campañas

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lanzó la campaña “Sin popote está bien” el año pasado, con el fin de disminuir el uso de plástico, pues el tiempo que tarda en degradarse representa una afectación ambiental.

La estrategia “Hacia un Yucatán sin residuos sólidos” recientemente lanzada, se fomentará el manejo integral de los residuos propiciando la reducción de su impacto en el ambiente, este programa está basado en 5 ejes principales: implementación; normatividad; diagnóstico, monitoreo y evaluación; participación y cooperación; cultura y consumo responsable, con el fin de mostrar resultados reales en la entidad, al buscar el generar estrategias que permitan valorizar el 51.5% de las 2,475 toneladas de basura que se producen diariamente en Yucatán.

Con respecto a esto el presidente de la Coparmex dijo que

toda medida tiene aspectos positivos y afectaciones a la vida diaria. Cambiar los hábitos en el uso de productos hechos en base a químicos como las bolsas y popotes, será complejo porque el costo y la disponibilidad de estos productos son más bajos y fáciles que con productos de otro contenido.

La industria tendrá afectaciones pero se debe encontrar oportunidades de evolucionar en la producción y oferta de productos biodegradables y amigables al medio ambiente, declaró José Antonio Loret de Mola Gómory.

“A diferencia de las acciones que el Gobierno debe de realizar para la sustentabilidad residuos, agua, químicos en el campo o el aire, la conciencia ciudadana es más factible de modificarse y es ahí donde debemos exigir para colaborar que esto suceda”, acotó.

popote de aluminio podría sustituir a los de plástico

Opiniones del comercio

Un supermercado pude utilizar al día hasta tres mil bolsas de plásticos y en días bajos esta cantidad se reduce hasta la mitad, señaló Francisco Armendáriz, gerente de supermercado.

Por el momento los comerciantes informan que las ventas de desechables, bolsas de plástico y popotes continua igual, aunque están consientes de las reformas que se están dando para limitar el uso de esos productos.

“Hasta ahora, la venta de bolsas no ha disminuido, las personas siguen solicitando bolsas porque son muy útiles para diversas cosas”, declaró Carlos Chan, comerciante de bolsas y desechables en el mercado.

Por su parte una ama de casa dijo que no cree que dejar de usar popotes afecte tanto, ya que anteriormente no se usaban, y con respecto a dejar de usar bolsas de plásticos dijo que sería bueno usar los morales.

Iniciativa ayuda a los artesanos

Quienes se han visto beneficiados con la propuesta de eliminar las bolsas de plástico son los artesanos, ya que desde el año pasado las ventas de morrales o “sabucanes” para el mandado, han ido en aumento.

Carlos Enrique Cauich, artesano, recodó que en una época las personas utilizaban los morrales para ir al mercado, por lo que es bueno que esas costumbres regresen además que no contaminan el medio ambiente.

_Eliza Ongay