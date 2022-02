Caída de la Bolsa de Valores, Dow Jones Industrial Average pierde 0.49%

El mercado de Estados Unidos cerró el lunes con una caída en la Bolsa de Valores; los retrocesos de los sectores petróleo y gas, salud, y finanzas empujaron a los índices a la baja.

En Nueva York, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0.49%, al tiempo que el S&P 500 retrocedía un 0.38%, y el NASDAQ Composite se dejaba un 0.03%.

Caída de la Bolsa de Valores

En medio de la caída de la Bolsa de Valores este es el comportamiento que mostraron algunas compañías con avances.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Dow Jones Industrial Average fue Nike Inc (NYSE:NKE), con un avance del 1.01%, 1.41 puntos, para situarse en 141.59 al cierre. Por detrás, Walt Disney Company (NYSE:DIS) que se revalorizó un 0.92%, 1.38 puntos, para colocarse en los 150.85, y Coca-Cola Co (NYSE:KO), que subió un 0.65%, 0.39 puntos, y despidió la sesión en 60.68.

Compañías afectadas por la caída de la Bolsa de Valores

El peor valor del índice fue Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), que cayó un 2.75%, es decir, 1.34 puntos, para finalizar en 47.36. Por su parte, International Business Machines (NYSE:IBM) cedió un 1.91%, 2.54 puntos, y cerró en 130.15, mientras que Chevron Corp (NYSE:CVX) recortó un 1.54%, 2.14 puntos, hasta acabar en 136.67.

Las acciones con mayor utilidad del S&P 500

Expedia Inc (NASDAQ:EXPE), que avanzó un 2.63%, hasta 197.17

Las Vegas Sands Corp (NYSE:LVS), con una subida del 2.33%, cerrando así en 46.21

CarMax Inc (NYSE:KMX), que trepó un 2.29%, para colocarse en 110.96

Caída de la Bolsa de Valores: El peor componente del índice

Moderna Inc (NASDAQ:MRNA), que se depreció un 11.68%, hasta 142.47 al final de la sesión.

CF Industries Holdings Inc (NYSE:CF), con una disminución del 6.51%, que fijó el precio final en 71.46.

APA Corporation (NASDAQ:APA), que perdió un 5.86% para despedirse en 32.14 al cierre de la sesión.

Las acciones con mayor utilidad del NASDAQ Composite

BioDelivery Sciences International (NASDAQ:BDSI), que avanzó un 52.75%, hasta 5.560.

Knightscope Inc (NASDAQ:KSCP), con una subida del 32.91%, cerrando así en 8.40.

Alpine 4 Holdings Inc (NASDAQ:ALPP), que trepó un 22.30%, para colocarse en 1.81.

Caída de la Bolsa de Valores: Peor componente del índice

Dave Inc (NASDAQ:DAVE), que se depreció un 36.91%, hasta 5.88 al final de la sesión.

RumbleON Inc (NASDAQ:RMBL), con una disminución del 30.22%, que fijó el precio final en 26.86.

Gravity Co Ltd (NASDAQ:GRVY), que perdió un 26.45% para despedirse en 45.44 al cierre de la sesión.

Se confirmó la caída de la Bolsa de Valores cuando los valores negativos superaron a los valores en positivos en Bolsa de Nueva York por una diferencia de 2319 frente a 936, y 118 terminaron sin cambios. En Bolsa de NASDAQ, 2576 perdieron y 1285 se revalorizaron, mientras que 204 cerraron planos.

Retrocesos por caída de la Bolsa de Valores

Por la caída de la Bolsa de Valores esto se vio.

Los títulos de BioDelivery Sciences International (NASDAQ:BDSI) aceleraron sus avances hasta alcanzar su mayor nivel en 52 semanas, al sumar un 52.75%, o 1.920, para situarse en 5.560.

Mientras que títulos de RumbleON Inc (NASDAQ:RMBL) retrocedieron hasta su peor nivel en 52 semanas, al caer un 30.22%, o 11.63, para situarse en 26.86. Los títulos de Gravity Co Ltd (NASDAQ:GRVY) retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel en 52 semanas, al ceder un 26.45%, o 16.34, para situarse en 45.44.

En la caída de la Bolsa de Valores el CBOE Volatility Index, que mide la volatilidad de las opciones del S&P 500, ganó un 3.55%, hasta 28.33, mientras que los futuros del oro para entrega en abril ganaron un 1.68%, o 30.90, hasta $1873.00 la onza troy. El EUR/USD no mostraba variaciones, 0.00%, para situarse en 1.1305, al tiempo que el USD/JPY, ganó un 0.01% hasta 115.54. El índice dólar escaló un 0.20%, hasta 96.265.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!