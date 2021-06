Las dark kitchen son un modelo de negocio que se ha visto incrementando durante la pandemia del COVID-19, esto porque muchos restaurantes y negocios de comida comenzaron a enfocarse en los envíos a domicilio, luego de que las restricciones sanitarias los obligaron a cerrar sus locales para contener el contagio del virus.

Sin embargo, no todos contaban con la infraestructura ni la estrategia para poner en marcha y en gran volumen el servicio a domicilio, el cual aceleró la demanda, la cual hizo que los que no estaban preparados perdieran grandes oportunidades para crecer en este sector, pero quienes no lo hicieron fueron las dark kitchens, las cuales ya estaban presentes en Londres y ahora México también las está acogiendo.

esta necesidad que se vio ampliada durante la pandemia, y es que ante las dificultades nacen nuevas oportunidades de negocio, y quien sabe aprovecharlas se llena de éxitos.

¿Las dark kitchen desaparecerán tras el COVID-19?

COVID-19 impulsa el modelo de negocio dark kitchen ¿seguirá tras la pandemia? Foto: xataka.com

Sobre las dark kitchen, el cofundador y COO para Muncher, Andrés Villarraga, dijo a Milenio que la demanda de entregas a domicilio impulsó este modelo de negocio, pues reveló que es capaz de disminuir:

“...el tiempo entre lo que hoy se hace en un restaurante y lo que se lleva a casa.”

Además, este modelo de negocio resulta mucho más barato que montar todo un restaurante, pues se pueden ahorrar hasta 15 y 20 por ciento de inversión, de ahí que las dark kitchen han incrementado su presencia en la República Mexicana.

Aunque las dark kitchen son prometedoras para sustituir los restaurantes en la nueva normalidad, el presidente ejecutivo de Alsea, Alberto Torrado, señaló hace poco que cuando el mundo vuelva a la normalidad, este modelo de negocio irá en reversa; pero que, por el momento, solo se enfocarán en su actual crecimiento.

